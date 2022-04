Jennifer Lopez responde con divertido video sobre los rumores de cita entre Emma Hernan y Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer Lopez ha dejado un video gracioso a sus seguidores luego que la presentadora y empresaria Emma Hernan afirmara que Ben Affleck la habría contactado por medio de una aplicación de citas justo antes que la pareja retomara su amor después de 17 años.

Por su parte Ben Affleck ha negado rotundamente el haber tenido algún intento de cita con Emma Hernan. El actor ha tenido que salir al cruce de las insinuaciones vertidas por la presentadora y empresaria y la respuesta ha sido un "No" rotundo que ha debido dejar en claro el representante del actor, asegurando que lleva desde hace bastante tiempo sin tener un perfil activo en aplicaciones de citas

Emma Hernan, de 29 años, alegó que el actor le envió un mensaje en la exclusiva plataforma de citas Raya justo antes de que volviera con su ex Jennifer López, de 52 años. Hizo estas afirmaciones en la última serie de Selling Sunset de Netflix. Raya es una muy famosa aplicación para citas entre la jet set y otras personas de alto poder adquisitivo.

La presentadora y empresaria ha expresado: “Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haber pedido tomar un café algunas veces. No fui”. Expresó Emma Henan ante su interlocutora, quien además dijo: “¡Pudiste haber frustrado a Bennifer. Estaba a la caza!. A lo que Herman respondió: “¿Cierto? Fue justo antes de eso. Entonces, tal vez eso no hubiera sucedido”

Imagen: Instagram Ben Affleck

En el clip que subió Jennifer Lopez quien se comprometió con Ben Affleck a principios de este mes, lamiendo una paleta de bola verde mientras la canción Blick Blick, de Coi Leray y Nicki Minaj, sonaba de fondo. Antes de sacárselo de la boca y dirigir un beso hacia la cámara. Ella dijo en el pie de foto: "Besos de piruleta verde".

Imagen: Instagram Emma Hernan

Te dejamos el video que Jennifer Lopez subió a su cuenta de Instagram en alusión a los rumores sobre Ben Affleck.