Dónde actuó el mayordomo Niles antes de La Niñera

Desde que lanzó su primer episodio en 1993, La Niñera se convirtió en una de las series de comedia más aclamadas de la pequeña pantalla. Su popularidad logró traspasar fronteras y adueñarse de los aplausos de la audiencia de diferentes países.

Por supuesto, la serie estaba enfocada principalmente en la divertida Fran Fine. Aunque ella era el personaje más importante, no caben dudas de que otros personajes también se convirtieron en los favoritos de muchos.

Uno de ellos fue Niles, el mayordomo que trabajaba en la casa de Maxwell Sheffield y que compartía momentos muy divertidos con el personaje protagónico. Sin olvidar, de sus peleas con C.C. Babcock.

Detrás de este carismático personaje se encontraba Daniel Davis, quien se ganó el cariño del público en todos los rincones del mundo. Antes de consagrarse con este rol, ya se encontraba trabajando como actor.

Los trabajos de Daniel Davis antes de ser Niles

Daniel Davis comenzó su carrera como actor desde muy pequeño. Cuando sólo tenía 11 años, decidió participar del casting del programa Betty‘s Little Rascals. Siempre supo que quería dedicarse al mundo artístico, y no paró hasta lograrlo.

De esta manera, cuando terminó la secundaria comenzó a estudiar en el Centro de Artes de Arkansas y el Conservatorio Americano de Teatro. De a poco empezó a tener oportunidades en la pequeña pantalla.

Uno de sus primeros trabajos más conocidos fue en la telenovela Texas, donde se encargó de ponerse en la piel del marido de Beverlee McKinsey. Trabajó allí desde octubre de 1980 hasta diciembre de 1981.

En 1985 realizó otro proyecto: se sumó a la cuarta temporada de la serie de televisión The Doctor is Out, donde se puso en la piel de un soldado. Más tarde, también participó de la primera temporada de Camino al cielo.

Antes de La Niñera, Daniel Davis también apareció como un personaje invitado en dos episodios de Viaje a las estrellas: La nueva generación. Se puso en la piel del Profesor Moriarty. Después de tantos intentos, finalmente llegó la serie que lo consagró.

En 1993 se sumó al elenco de la serie encabezada por Fran Drescher, donde cautivó a la audiencia con su interpretación de Niles y se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos. ?

¿Cuál es tu escena favorita de Niles en La Niñera?