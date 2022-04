Conoce la mansión extremadamente lujosa que Camila Cabello ha puesto a la venta en Hollywood Hills

Camila Cabello es una de las cantantes más exitosas de los últimos años. Todos hemos escuchado sus éxitos "Havana" y "Never Be The Same" o "Señorita". Luego de pasar 3 años en la casa ahora la ha puesto a la venta por 3,95 millones. Quizá la decisión la ha tomado para comprar una propiedad con Shawn, ya que el pasado diciembre se les vio visitando propiedades en Miami.

Imagen: Arquitectura y Diseño

El terreno de 585 metros cuadrados es notablemente largo y estrecho, la mansión de alrededor de 1970 es igualmente larga y estrecha. Los huéspedes de Camila Cabello, son recibidos por un garaje para dos coches y una puerta de seguridad, tras la que se encuentra un patio a la sombra de los árboles y una breve pasarela hasta la puerta principal.

Imagen: Arquitectura y Diseño

Dentro de la mansión de Camila Cabello, un gran recibidor se extiende hacia las salas de estar contiguas, la primera con una chimenea rodeada de azulejos y la segunda, con una pared de puertas de vidrio retráctiles que se abren directamente al área de la piscina del patio trasero.

Imagen: Arquitectura y Diseño

También en piso principal de la mansión hay una cocina renovada con electrodomésticos de acero inoxidable de primera línea y encimeras de piedra, además de un área de desayuno informal y un comedor formal independiente con vista al jardín.

Imagen: arquitectura y Diseño

El comedor de la mansión, conectado en un espacio abierto con la cocina se destaca por su pared de fondo llena de espejos, una gran escultura budista y una gran lámpara de techo de estilo candelabro. En el piso de el medio de la mansión se encuentran dos grandes dormitorios de invitados, ambos con baños en suite y balcones privados. Y en el último piso se encuentran todas las comodidades del dormitorio principal en suite.

Imagen: Arquitectura y Diseño

Desde las habitaciones de la mansión, se tienen vistas del exuberante jardín que posee Camila Cabello, que aunque es bastante compacto, está repleto de comodidades, como una piscina, un patio, una chimenea al aire libre y un bar / cocina / centro de barbacoa al aire libre.

Imagen: Arquitectura y Diseño

Y, por supuesto, una de las salas de la mansión fue convertida por Camila Cabello en un estudio de grabación con alta tecnología y una gama completa de equipos para crear nuevos éxitos.