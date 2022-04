Tronchatoro: así vive hoy la actriz galesa que dio vida a la villana de Matilda

La actriz que interpretó a Tronchatoro en la adaptación cinematográfica de 1996 de “Matilda” de Roald Dahl luce totalmente irreconocible casi 26 años después.

Pam Ferris, quien interpretó a la intimidante directora en la película clásica, no se parece en nada a su icónico personaje. O al menos eso fue lo que quedó en evidencia en la reunión que se realizó el año pasado por los 25 años de la película.

Como parte del podcasts Ry-Union (que aborda los éxitos del pasado) de Rylan Clark, Mara Wilson (Matilda) y Pam Ferris se reunieron para reflexionar sobre la realización de una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos.

Encantada de estar hablando con Rylan y Mara, Pam Ferris era mucho menos aterradora que la Tronchatoro que todos recordamos y dio la sensación de que no le haría daño ni a una mosca, ¡y mucho menos agarrar a una niña de sus trencitas!

Tronchatoro ya quedó en el pasado para Pam Ferris

Aunque originalmente nació en Hannover, Alemania, Pam Ferris, que ahora tiene 73 años, actualmente vive en el este de Kent con su famoso esposo, la estrella de Notting Hill, Roger Frost.

Poco se sabe sobre la vida tranquila de la pareja, aunque ella ha llegado a contar que disfruta mucho de poder salir a pasear al perro y de la tranquilidad del lugar, por lo que en el último tiempo ambos se han mantenido alejados de los estudios de grabación.

Se conocieron en el teatro Royal Court y se casaron más tarde en 1986, cuando Pam tenía 38 años. La pareja decidió no tener hijos y ella ha explicado por qué no se arrepiente de ello.

En una entrevista con The Guardian, dijo: "Estaba obsesionada con el trabajo en mi juventud. Es por eso que no me casé hasta los 38 años y la razón por la que no tuve hijos. No tener hijos no es una tristeza. Sé que no habría sido una mala madre, pero eso es lo que sucedió. No hay que arrepentirse".

Según Celebrity Net Worth, la estrella tiene un patrimonio neto de aproximadamente 4 millones de dólares, lo suficiente como para vivir tranquila y relajada durante el resto de su vida.

