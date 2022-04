Así fue el final de Julie Adams, actriz de Bonanza

Los fanáticos de Bonanza conocen a Julie Adams su gran personaje pero no fue lo único que hizo a lo largo de su carrera. También fue muy conocida por interpretar a la excéntrica agente inmobiliaria Eve Simpson, y a principios de la década de 1970, interpretó a la esposa de Jimmy Stewart en la primera incursión del legendario actor para protagonizar su propia serie.

La carrera de Julie Adams

Nació como Betty May Adams el 17 de octubre de 1926 en Waterloo en Iowa, Estados Unidos. Su padre era comprador de algodón y la familia se mudaba con frecuencia mientras ella crecía. Dos años después de graduarse de Little Rock High School en Arkansas, Julie Adams fue coronada Miss Little Rock en 1946.

Decidió mudarse a Hollywood y probar suerte como actriz, manteniéndose como secretaria mientras aprendía su oficio. Su primera oportunidad llegó en 1949 cuando consiguió un pequeño papel en la serie de NBC “Your Show Time”.

Después de hacer su debut cinematográfico en un papel no acreditado en “Red, Hot and Blue” de Paramount, Julie Adams participó en una gran cantidad de westerns. Entonces conocida como Betty Adams, se desempeñó como figura femenina en “The Dalton Gang”, luego interpretó a la heroína Ann en “Hostile Country”, “Marshal of Helldorado”, “Crooked River”, “Fast on the Draw”, entre otros, todos lanzado en 1950.

Después de “Creature From the Black Lagoon”, Julie Adams hizo películas en Universal que incluyen “6 Bridges to Cross”, la primera vez que fue anunciada como Julie Adams, “The Private War of Major Benson”, “Away All Boats”, por nombrar algunas.

Realizó otras películas como“The Underwater City”, “The Killer Inside Me”, “The Fifth Floor”, “Champions”, “Catchfire” y “Oliver Stone's World Trade Center”. Tuvo un papel de doblaje en “Carnage” en 2011 de Roman Polanski.

En televisión, la carrera de Julie Adams abarcó desde “The Colgate Comedy Hour'' en 1955 hasta “CSI: NY” en 2007. En el medio, apareció en tres episodios de “Alfred Hitchcock Presents” y en westerns -en los que se destaca Bonanza-, dramas criminales, comedias, telenovelas y series.

Julie Adams dijo que su actuación televisiva favorita fue la comedia de NBC “The Jimmy Stewart Show”.

Julie Adams y sus hijos

En 1955, Julie Adams participó con Ray Danton en la película de acción “The Looters''. Los dos se casaron ese año y permanecieron juntos hasta su divorcio en 1981. También aparecieron juntos en pantalla en el largometraje “Tarawa Beachhead” y en un segmento de 1972 de la serie “Night Gallery”, y él la dirigió en “Psychic Killer”.

Julie Adams y Danton tuvieron dos hijos, Steve Danton, actor y asistente de dirección, y Mitchell.

Después de su divorcio, entabló una relación con el guionista de cine y televisión Ronald M. Cohen, quien murió en 1998.

En 2011, Julie Adams publicó su autobiografía, “The Lucky Southern Star: Reflections From the Black Lagoon”. Su último papel fue en un cortometraje en el 2018, antes de morir en febrero del 2019.

Tuvo una vida llena de éxitos y de pasiones. Supo disfrutar cada momento y cada instante con mucha fuerza, lo que la hizo estar muy conforme con todo lo que hizo.

¿Cuál la actuación de Julie Adams que más te gustó?