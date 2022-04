Qué alimentos mejoran tu circulación sanguínea

La alimentación sana puede que no genere la mayor devoción ya que las comidas más calóricas suelen tener mejor sabor, pero pese a esto, es clave hacernos el hábito de incorporar alimentos que nos nutren y nos ayudan a fortalecer y sanar nuestro cuerpo. En este sentido, los nutricionistas sostienen que una dieta saludable puede ayudarnos a mejorar incluso la circulación sanguínea.

En estos tiempos en que las formas de vida atentan contra la salud de nuestro organismo es preciso saber que hay alimentos que estimulan nuestro cerebro, fortalecen los músculos, que hasta hay comida no láctea que nos aporta calcio. Los médicos remarcan que una vez que nos habituamos a comer de una manera saludable, ya no volvemos a desear tanto las comidas que no nos impactan del todo bien.

La alimentación sana mejor la circulación sanguínea

Qué alimentos favorecen la circulación sanguínea

Primero debemos entender la función crucial que cumple el sistema vascular, el cual conecta a todo el cuerpo con una multiplicidad de vasos sanguíneos que lo recorren. Está compuesto de arterias, venas y vasos capilares. Su misión es trasladar la sangre desde y hasta el corazón. Por todo esto es importante mantenerlo vital ya que las arterias pueden engrosarse y ponerse rígidas, y desencadenar cuadros de arterioesclerosis, o,coágulos sanguíneos que podrían obstruir los vasos y bloquear el flujo al corazón, incluso al cerebro.

Para colaborar en el buen funcionamiento de la circulación sanguínea podemos apelar a una dieta compuesta de estos alimentos sanos:

Naranja: un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de E.U. asegura que la cáscara y el zumo de este tipo de cítricos contienen nutrientes que reducen el colesterol malo en la sangre.

Arándanos y fresas: estos frutos podrían reducir, hasta en un tercio, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, gracias a sus flavonoides, los cuales ayudan a dilatar las arterias y proporcionan beneficios cardiovasculares,

Ajo: una investigación científica reveló que el ajo ayuda a limpiar la sangre, evita la acumulación de placas y tiene beneficios cardiovasculares.

Nueces: un trabajo de la Universidad de Harvard demostró que las nueces reducen las chances de contraer enfermedades cardíacas , ya que poseen minerales y otros nutrientes que disminuyen el colesterol y otros problemas circulatorios.

Cúrcuma: gracias a una sustancia llamada curcúmina, esta planta es capaz de impedir la acumulación de colesterol en las arterias, lo que evita que se vuelvan estrechas o rígidas, y así se favorece la circulación sanguínea. Alimentos como nueces disminuyen el colesterol

Uno de los alimentos sanos que por sus múltiples propiedades es muy recomendado en distintas dietas es el jengibre ya que es capaz de dilatar los vasos sanguíneos. También, tiene un efecto anti-colesterol.