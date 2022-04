Escalofriante: esta es la razón por la que tenemos parálisis del sueño

Después de un día agotador, te acuestas en la cama con muchas ganas de dormir. Crees que lo consigues, hasta que empiezas a sentir una sensación extraña que no habías experimentado antes. Te despiertas y crees estar consciente de todo lo que sucede a tu alrededor, pero eres incapaz de mover cualquier músculo de tu cuerpo. Quieres gritar de desesperación, pero tampoco puedes.

Se trata de una parálisis del sueño, un trastorno del sueño muy recurrente en la actualidad. Estudios han señalado que alrededor del 50 y 60% de la población lo ha sufrido alguna vez. Estos episodios suelen ocurrir en el momento de empezar a dormir o al despertarse y tiene una duración media de 1 a 3 minutos.

A continuación te explicamos en detalle por qué se produce la parálisis del sueño.

¿Por qué se produce la parálisis del sueño?

Psicología Online explica que la parálisis del sueño se produce en consecuencia a una descoordinación entre algunas áreas del cerebro y aquella parte del sistema nervioso que es la responsable de dar órdenes a los músculos voluntarios del cuerpo. “Mientras dormimos, atravesamos por distintas etapas del sueño y en la etapa en la que se produce el sueño, denominada REM, es donde se crea la atonía muscular, es decir, la actividad de nuestros músculos voluntarios se suprime. Al finalizar el sueño, la atonía muscular llega a su fin”, asegura el sitio.

No obstante, si la persona se despierta durante la etapa del sueño y la atonía muscular no llega a su fin, se da lugar a la parálisis del sueño. Así es que, a pesar de haber despertado, la incapacidad para moverse voluntariamente continúa. Quien experimenta esto entra en un estado de consciencia entre el sueño y la vigilia y no es capaz de llevar a cabo acciones físicas, sólo puede percibir lo que sucede a su alrededor.

Causas de la parálisis del sueño

El mismo sitio asegura que la parálisis del sueño puede ser consecuencia de no dormir el tiempo suficiente o tener un patrón de sueño irregular; estrés excesivo; trastorno de ansiedad; ataques de pánico y depresión.

Cómo evitar una parálisis del sueño

Para no tener que vivir una experiencia como esta al dormir, especialistas recomiendan mantener una buena higiene del sueño con un horario fijo para irse a dormir. También debes evitar el consumo de bebidas estimulantes o con cafeína antes de dormir. Hacer ejercicio es otra buena opción para reducir el estrés cotidiano.