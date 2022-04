Así están hoy los protagonistas de Quisiera ser grande

Lanzada en 1988 y protagonizada por la futura megaestrella Tom Hanks, Quisiera ser grande cuenta la historia de un niño que pide el deseo de ser grande en una máquina mágica. Cuando se despierta a la mañana siguiente, descubre que se ha convertido en un adulto literalmente de la noche a la mañana, y que ser grande no es tan bueno como parece.

34 años después recordamos al elenco de este atesorado clásico y vemos lo que ha sido de su vida.

Antes y después de los actores de “Quisiera ser grande”

1. Tom Hanks - Joshua "Josh" Baskin adulto

Tom Hanks fue la primera opción de la directora Penny Marshall para interpretar la versión adulta de Josh Baskin en Quisiera ser grande. Pero cuando Hanks no estuvo disponible, Marshall pasó a sus otras opciones principales: el estudio rechazó a John Travolta y Robert De Niro quería demasiado dinero. También se consideró a Harrison Ford, pero finalmente Hanks estuvo disponible y asumió el papel.

Tom Hanks se transformó en una de las estrellas de cine más famosas del mundo, ganando elogios por sus papeles en Forrest Gump y Náufrago. Recientemente, en el 2021, protagonizó Finch, una película de ciencia ficción lanzada a través de Apple TV+.

2. David Moscow - el joven Josh Baskin

David Moscow fue elegido como Billy, el amigo del joven Josh, pero cuando Hanks estuvo disponible para interpretar a Josh adulto, el papel de Moscow se cambió e hizo del joven Josh. Para esto tuvo que usar lentes de contacto para que sus ojos coincidieran con los de Hanks.

En 1992, Moscow protagonizó la película musical de Disney, Newsies y sigue siendo amigo de los coprotagonistas Max Casella y Luke Edwards. No ha protagonizado muchas películas desde entonces, y su último crédito actoral es en la película de 2009 Vacancy 2: The First Cut.

3. Elizabeth Perkins - Susan Lawrence

Originalmente se consideró a Debra Winger para el papel de Susan Lawrence, el interés amoroso de Josh adulto, pero Winger no pudo participar en la película debido a su embarazo, por lo que sugirió a Elizabeth Perkins, estrella de ¿Te acuerdas de anoche?.

Perkins ha protagonizado películas como Los Picapiedras y 28 Días, pero es mejor conocida por su aclamada interpretación de Celia Hodes en la serie Weeds, la cual le valió numerosas nominaciones. Su crédito más reciente fue en la película Hop: Rebelde sin Pascua, la cual se estrenó en el 2011.

¿Qué otro actor de Quisiera ser grande recuerdas?