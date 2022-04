Maribel Guardia hizo el ridículo en Instagram y le llovieron los mensajes

Si no es por una cosa, es por otra, pero Maribel Guardia siempre está en el centro de todas las miradas. Recientemente, sorprendió a todos cuando recordó lo que vivió cuando fue nominada al Grammy Latino con su álbum Besos Callejeros: tuvo que enfrentarse a las ofensas de varios integrantes de la música grupera y regional mexicana.

"Los gruperos se me vinieron encima, y yo ‘órale’, porque nunca me había tocado que los hombres ataquen a las mujeres, es como fuera de lugar. Yo creo que cuando a alguien le va bien, pues lo que debes de hacer es desearle buena suerte, pero si algunos estaban indignados de que yo estuviera nominada", indicó.

Maribel Guardia

Y, en diálogo con Sale el Sol, el matutino de Grupo Imagen, agregó: "En general el género no importa, la envidia es muy fea, de muy mal gusto".

Ahora, en su última publicación de Instagram también acaparó toda la atención. La artista costarricense de 62 años compartió un video bailando junto a Victoria Ruffo y África Zavala y redactó: "Aquí haciendo el ridículo un rato pero felices".

Los mensajes no demoraron en aparecer y Guardia recibió cientos y cientos. "Tres hermosas que me alegraron el día", "Divinas", "Me ponen feliz", "Bellas", "Parece que les están dando ataques epilépticos", "Gracias por tanto. Las risas que nos contagian a algunos por aquí nos alegra el día", "Excelente, esa es la actitud" y "Ustedes son simplemente maravillosas", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.