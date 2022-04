Las imágenes de Carmen Electra a los 50 años se llevan todas las miradas

Tara Leigh Patrick conocida profesionalmente como Carmen Electra, es una actriz, modelo, cantante y personalidad de los medios estadounidense. Carmen, quien comenzó su carrera como cantante después de mudarse a Minneapolis, es actualmente una de las celebridades características de los años 90 más populares en las redes sócales. Esto tal vez se debe a que Electra continuamente está compartiendo fotos y material, en esta oportunidad la cantante ha decidido apostar por más y mostrar todo de sí.

Electra logro su fama luego de lanzar un álbum en 1993 y la canción “Go Go Dancer”, la cual llegó a escucharse en distintos lugares del mundo. Actualmente Carmen es aclamada en Instagram ya que allí cuenta con 1.3 millones de seguidores quienes la admiran por su encanto natural.

Carmen Electra inició su carrera musical gracias a Prince, quien produjo su álbum de estudio debut homónimo, lanzado en 1993. Posteriormente, Electra aprovechó su gran belleza al máximo y comenzó a modelar glamour en el año 1996 con apariciones frecuentes en la revista Playboy, antes de mudarse a Los Ángeles.

Además la actriz ha aparecido en varias películas, como “Good woman hot”, “The Mating Habits of the Earthbound Human”, la parodia de horror “Scary Movie” y una de sus secuelas. Carmen también ha trabajado en el grupo de baile exótico “The bears big”, grupo que luego ganó protagonismo musical y su más reciente aparición en una película fue como la esposa de Eugene Levy en "Doce fuera de casa".

Imagen: Instagram Carmen Electra

Por otra parte, Electra creó una exitosa serie de DVD, “Carmen Electra Aerobic Striptease”, que combina movimientos clásicos de baile de strippers con un ejercicio corporal suave. También trabajó esporádicamente como bailarina, destacándose en “The Pussycat Dolls” como invitada. Debido a su gran belleza natural y su increíble cuerpo siempre firme y joven, Carmen se destaca por su apariencia e imagen pública y ha sido considerada un símbolo de la sensualidad e ícono de la cultura pop. No obstante hoy en día la talentosa actriz y cantante no se queda atrás en el tiempo ya que maneja a la perfección las redes sociales. La bella modelo es todo un éxito en Instagram debido a sus sensual figura la cual no teme enseñar tal y como lo hizo en su más reciente publicación donde posó en traje de baño.