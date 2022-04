Cómo proponerle un trío a tu pareja

El trío sexual conquista la fantasía de la mayoría de las mentes. Es una creación de nuestros pensamientos que en algunos casos suele quedar en ese plano irreal, pero que tiene el poder de inquietarnos y de despertar nuestra curiosidad. Claro está que existen quienes practican una sexualidad estimulante y muy abierta que suelen frecuentar estos enredos amorosos que involucran a más de dos. Pero la fantasía puede volverse una posibilidad real, cuando la pareja intenta relanzar su intimidad, busca escalar en los niveles de goce, para que la rutina en la que se ven inmersos nos los condene a la dispersión.

Décadas de conservadurismo y moralismo sexual dieron lugar a los tabúes del sexo, pero con el influjo de la posmodernidad y la liberación, se volvió más corriente que el deseo tenga lugar más allá de las recatadas cabezas para descubrir nuevas fuentes de placer que salvaron a varias parejas de la ruptura o el divorcio. La cuestión pasa por animarse, pero además hasta donde nuestra propia estructura mental nos permitirá soltarnos.

Si hay confianza plena y mente abierta, el trío es posible

Cómo proponerle un trío a mi pareja

El trío sexual es toda una prueba para una pareja, que pone en tensión la dinámica del vínculo, y que puede relanzarlo a novedosas rutinas amatorias. Desde la sexología proponen hablar sin reparos ni filtros. Sonia Encinas, sexóloga explica que: "Si experimentas el deseo de tener sexo con dos personas a la vez debes comunicarte con tu pareja con total naturalidad. Lo primero es contárselo y no guardarlo para darte una chance a una nueva sexualidad. Lo que debés cuidar es de evitar imponerle nada. Precisamente cuando se da una buena comunicación de base, es posible conversar puntos comunes de interés. Porque cabe la posibilidad de que tu pareja no quiera hacer un trío y hay que respetarlo".

El trío sexual impone el sexo impersonal de algún modo, porque la pareja le abre la puerta a una nueva persona con la que prácticamente se busca el objetivo de elevar el disfrute y pasar un buen rato. Ahora bien debemos hablar más allá del trío sexual y pensar las posibles consecuencias e interpretaciones que se hagan de acuerdo a nuestra personalidad. Si las dudas y los celos que puedan surgir nos limitan, es mejor pensarlo todo un poco más, dimensionarlo y sobre todo pensar en nuestro resguardo.

Debemos anticiparnos a las posibles dudas y celos que genere el trío

Según las corrientes de psicología que avalan el amor libre, ya durante la práctica del trío sexual o cualquier experimentación sexual abierta es importante dejarnos llevar. Pero aclaran que, después, sobre la marcha debemos poder negarnos, si queremos decir no en el mismo instante en el que no queramos hacer algo o no estemos disfrutando de cualquier práctica es preciso hacerlo para cuidar nuestra salud mental. "Y da igual lo avanzado que esté el encuentro, si quiero parar, tengo derecho a parar. Si surgen celos y no lo esperábamos, toca hablarlo abiertamente. Hablar de cómo nos hemos sentido, en vez de cómo nos han hecho sentir", nos cuenta Encinas.