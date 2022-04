Julia Roberts revela por qué no ha protagonizado una comedia romántica en 20 años

Julia Roberts, actriz estadounidense, recientemente ha revelado por qué no ha protagonizado una comedia romántica en 20 años. La ganadora del premio Óscar a la mejor actriz y de tres Globos de Oro, es conocida por sus interpretaciones en películas como “Magnolias de acero”, “Pretty Woman”, “El informe Pelícano”, “La boda de mi mejor amigo”, “Notting Hill” y “Ocean's Eleven” entre otras. Julia se convirtió en la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película “Erin Brockovich” y por la que cobró veinte millones de dólares.

Es así que Roberts considerada una de las mujeres con mayor poder adquisitivo del cine estadounidense, con una fortuna estimada en 170 millones de dólares. En 1999 se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año por los distribuidores estadounidenses, gracias a los éxitos de “Notting Hill” y “Runaway Bride”, manteniendo el liderazgo femenino durante diez años. Sin embargo este éxito le fue otorgado por sus actuaciones en comedias románticas las cuales no volvió a interpretar en años.

Es así que recientemente Julia Roberts ha revelado por qué no ha protagonizado una comedia romántica en las últimas dos décadas. Durante una entrevista con la revista New York Times, la actriz afirmó dijo que: "La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado" como si ella "No quisiera" hacer una comedia romántica.

A ello Roberts agregó que: “Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de 'Notting Hill' o el nivel de diversión loca de 'La boda de mi mejor amigo', lo haría”. Durante la entrevista, Julia, de 54 años, también dijo que su familia es otra razón por la que se lo piensa dos veces antes de emprender un proyecto en pantalla. “Esta es la cuestión: si hubiera pensado que algo era lo suficientemente bueno, lo habría hecho”, continuó.

Imagen: Filmaffinity

“Pero también tuve tres hijos en los últimos 18 años. Eso sube el listón aún más porque entonces no es solo '¿Es bueno este material?' También es la ecuación matemática del horario de trabajo de mi esposo y el horario escolar y las vacaciones de verano de los niños”, afirmó Julia Roberts. Finalmente, agregó: “No es solo, 'Oh, creo que quiero hacer esto'. Me siento muy orgullosa de estar en casa con mi familia y de considerarme ama de casa”.