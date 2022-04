En qué otras series y películas actuó Melissa Gilbert de La Familia Ingalls

Como la brillante y valiente Laura Ingalls de La Familia Ingalls, Melissa Gilbert fue una de las actrices infantiles más queridas de la década de 1970 y siguió siendo una de las favoritas de los espectadores en las décadas siguientes, llegando sumar una larga lista de películas para televisión y series en su currículum.

Melissa Gilbert encontró su vocación dentro de la pantalla. Participó de proyectos como "Un toque de verdad" (1994) o "Zoya" (1995), solo por nombrar algunos. Pues su personaje dentro de La Familia Ingalls le aseguró permanencia en la televisión durante muchos años.

La carrera de Melissa Gilbert antes y después de La Familia Ingalls

El coraje natural y el encanto de Melissa Gilbert convencieron a los agentes de casting, y cuando tenía 11 años, tenía una larga lista de anuncios publicitarios a su nombre, así como apariciones como actriz invitada en "La ley del revólver" (1955-1975), entre otras series.

En medio de su ocupada agenda, la vida personal de la pequeña niña no era tan buena, y estaba experimentando altibajos. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía ocho años, lo que resultó en que Crane se casara con Harold Abeles, con quien tuvo a la media hermana de Melissa Gilbert, la actriz Sara Gilbert, más tarde famosa por "Roseanne" (1988-1997). Al poco tiempo, en 1975, perdería a su padre adoptivo debido a un derrame cerebral.

Antes de su muerte, Paul Gilbert consoló a su hija por la pérdida del papel de Natalie Wood en una nueva versión televisiva de "Milagro en la Calle 34" (1973) diciéndole que se estaba preparando otro gran papel para ella. Sus palabras se hicieron realidad ese mismo año cuando fue elegida como Laura Ingalls en el piloto de "La pequeña casa en la pradera" (1973).

En 1974, La Familia Ingalls comenzó a filmarse como una serie y duró casi una década. Sus historias simples pero dramáticas de la vida familiar en el oeste americano de finales del siglo XIX se ganaron a los espectadores que buscaban una historia familiar sana y agradable.

Esta serie permaneció siendo una de las favoritas de todo el público hasta su cancelación en 1983. Conocida como "Half Pint", el apodo de Landon para su precoz hija en la pantalla, Melissa Gilbert creció ante los espectadores de la serie, que la llevó desde los 10 años con la cola de caballo hasta los veinte años. En la pantalla, ella era la encarnación de mujeres jóvenes fuertes y valientes que podían superar cualquier situación y sirvió como modelo a seguir para muchas de sus admiradoras.

Melissa Gilbert participó en más de 50 películas

Interpretó papeles similares en varias películas de televisión de gran reputación durante su carrera en La Familia Ingalls, incluida una actuación nominada al Emmy como Helen Keller en "El milagro de Ana Sullivan" (1979) y Anna Frank en "El diario de Anna Frank" (1980). En 1985, se convirtió en la persona más joven en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En total Melissa Gilbert protagonizó más de 51 películas, incluidas “En nombre del amor” (1986), “Killer Instinct” (1988), “El doble” (1990), “En busca del pasado”(1993), “Christmas in My Hometown”(1996). , “Santuario” (2001), “Más grueso que el agua'' (2005), “Hometown Christmas” (2018) y “When We Last Spoke” (2019).

Todas estas sin dejar de mencionar las series de televisión, como “Stand By Your Man” (1992), “Dulce justicia” (1994-1995), “Babylon 5” (1996) y “Secretos y mentiras” (2015). Además, prestó su voz para “Batman: la serie animada” (1992-1994) y participó como concursante en la temporada 14 de 'Dancing with the Stars' (2012).

