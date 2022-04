Alta cocina: muffins de espinaca, una receta novedosa

Los muffins o magdalenas son postres muy populares alrededor del mundo. Aunque, no sirven solo como postre. Puedes comerlos en cualquier momento del día y son perfectos para llevar en un paquetito. Esta masa no se reseca ni se endurece, por lo tanto siempre parecerán recién hechos. Hoy aprenderás una versión salada de este clásico inglés que podrás incorporar a tus meriendas o desayunos. Lo mejor es que además de comer algo delicioso, estarás incorporando todos los beneficios de la espinaca. La receta del día de hoy te enseñará a preparar estos deliciosos bocadillos en simples pasos. No pongas excusas y anímate a deleitar a todos con tus muffins de espinaca.

Los muffins son panecillos muy creativos. ¿Por qué? Pues porque puedes agregarles toques muy personales. Si quieres, puedes añadir quesos, semillas o frutos secos a la preparación. Puedes utilizar lo que más te guste para decorarlos e incluso, puedes rellenarlos. Si deseas rellenarlos, deberás hacerlo cuando ya estén cocinados. Simplemente rellena una manga con tu preparación favorita e introdúcela por la base de los muffins. Rellena y ¡Listo! Anímate a crear la combinación que más te guste con esta receta de muffins de espinaca.

Muffins de espinaca

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

1 paquete de espinaca grande

1 echalotte

1 diente de ajo

2 cdas. de Aceite de Oliva Clásico

4 huevos

1 cda. de Mostaza

4 cdas. de vino

1 pocillo de Aceite Blend

200 gr. de queso tipo fontina rallado

200 gr. de harina leudante

Sal, pimienta c/n

Rocío Vegetal Oliva c/n

Salsa Golf c/n

Preparación:

Limpiar la espinaca, escurrirla bien y picarla. Reservar.

Calentar una sartén con el Aceite de Oliva Clásico , rehogar el echalotte y el ajo picado, agregar la espinaca y saltear por unos minutitos, salpimentar y dejar enfriar.

Aparte, en un bowl mezclar los huevos con la Mostaza, el vino, el Aceite Blend, agregar el salteado de espinacas, el queso fontina y la harina mezclando bien hasta integrar. Ajustar con sal y pimienta a gusto.

Disponer la mezcla en pirotines lubricados con Rocío Vegetal Oliva hasta ¾ de la capacidad. Llevar a horno medio precalentado hasta que estén dorados. Servir acompañados de Salsa Golf.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil

¡Te contestaremos a la brevedad!