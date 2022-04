Prince: así es la guerra que se desató por la herencia del artista

Prince fue un cantautor, multi-instrumentista, productor de discos, actor y director estadounidense el cual falleció en el año 2016. El artista es considerado como uno de los mejores músicos de su generación ya que trabajó en múltiples géneros y gozó de una personalidad extravagante que iba de acuerdo a su amplio rango vocal inigualable. La muerte del cantante fue una de las más mediatizadas debido a su fama a nivel mundial y los obscuros secretos que ocultaba.

Debido a que el artista jamás tuvo pareja ni hijos, Prince no dejó testamento para su herencia, probablemente porque él no pensó que moriría a sus 57 años, llevando a una lucha eterna por su herencia. El fallecimiento del cantante, fue causado por un gran dolor a causa lesiones en su cuerpo, principalmente en las caderas lo que lo llevaría a consumir fentanilo para aliviar su dolor corporal. Fue así que Prince murió de una sobredosis accidental de fentanilo en su casa en Minnesota .

A lo largo de su carrera, Prince vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ubicándolo entre los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Esto claramente denota que el artista tenia millones de dólares acumulados por su éxito, millones que entrarían en una gran disputa por su herencia. Fue así que su fortuna de más de 300 millones de dólares fue peleada por supuestos hijos y amigos, llevando a que autoridades tuvieron que intervenir.

Por otro lado, la expectativa de una supuesta bóveda secreta que guardaría una herencia de docenas de álbumes totalmente producidos y más de 50 videos musicales que nunca se han lanzado avivó las llamas en la pelea. Las reuniones iniciales entre los hermanos del artista fueron altamente conflictivas y terminaron en gritos. La hermana de Prince, Tyka Nelson, entregó documentos legales que afirman que el cantante no contaba con un testamento. Sin uno, la ley de Minnesota señala que su herencia iría a su hermana y medios hermanos: Omarr Baker, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Norrine Nelson y John R. Nelson.

Imagen: Diario as

Finalmente la bóveda realmente existía, sin embargo su ex-manager afirmó que Prince dijo que planeaba quemar todo en la bóveda un día. No obstante en 2012, Prince dijo al respecto de su música sin lanzar “Un día, alguien la va a lanzar”, dijo. “No sé si yo podré lanzarla”. Por otro lado, Alfred Jackson, quería sacar a toda costa os sencillos inéditos del artista aunque este hermano casi no tenía relación con Prince ya que perdieron el contacto y hasta se enteró de la muerte de su hermano como se enteró el resto del mundo. Además de ello, Jakson ni siquiera fue invitado al funeral privado. Sin embargo, el juez del estado de Minnesota, estableció que los herederos de Prince serían solo sus seis hermanos y rechazó los reclamos de un hijo no reconocido, familiares y una mujer que aseguró que su matrimonio con Prince había sido mantenido en secreto por órdenes de la CIA.