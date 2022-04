Imperdibles: trucos para limpiar correctamente tu ventilador

Llega la época de calor y los ventiladores pueden salvarnos la vida, sin exagerar. Ese pequeño artefacto es capaz de refrescar una habitación con el movimiento mecánico de sus aspas. Si bien, el aire fresco que genera no se compara al de un aire acondicionado, nos viene perfecto para no gastar tanta energía y eliminar el aire caliente del hogar.

No obstante, los ventiladores suelen acumular mucho polvo en su interior, aunque no parezca. Es fundamental revisar la suciedad del ventilador, ya que el polvo puede transportar ácaros y bacterias que causan alergias. Empujados por el viento, se esparcen fácilmente por el aire y entran en nuestras vías respiratorias. Por esto es que, aunque no se tenga muy en cuenta, hay que limpiar los ventiladores del hogar siempre que sea posible.

Cómo limpiar un ventilador

Si estás decidido a limpiar tu ventilador, procura que este se encuentre apagado y desenchufado. A continuación, es recomendable que desmontes el ventilador para poder limpiar todas las partes del artefacto. Seguidamente, abre la barandilla y retira con cuidado la hélice, desenroscándola.

Ahora sí es momento de limpiar las partes. Usa un cepillo suave para limpiar las hélices y la rejilla, eliminando todo rastro de polvo. Luego, lava las piezas con agua corriente y detergente común para eliminar la suciedad y las bacterias que puedan estar adheridas. Al finalizar, seca todas las partes con un paño absorbente hasta que no quede humedad.

Finalmente, tienes que volver a montar las piezas. En este paso, puedes poner una gota de aceite en el accesorio de la hélice para que funcione mejor, sin hacer ruidos o trabarse. Verifica la marca que tiene la hélice que te indica cómo colocarla correctamente.

Cómo limpiar un ventilador de techo

Si, en cambio, tu ventilador es de techo, el procedimiento será un poco diferente. Primero, tendrás que usar una escalera del tamaño adecuado para la altura de tu techo. Sube la escalera para alcanzar bien el ventilador y comienza a limpiarlo con vinagre. Para ello, humedece un paño en agua y vinagre y limpia las aspas y todas las partes del ventilador que estén sucias.

Por último, también tienes que secar con un paño más absorbente, hasta que se seque por completo.

Así tendrás un ventilador de techo perfecto para usar en el hogar, sin que este empuje las bacterias del polvo por toda la habitación.