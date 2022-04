Cuál fue la reacción de Paola Rey al leer el libreto de Pasión de Gavilanes 2

La segunda parte de Pasión de Gavilanes, la historia creada por Julio Jiménez casi 20 años atrás, no deja de sorprender a los televidentes. Los fieles fanáticos de los Reyes y los Elizondo están fascinados con lo que ocurre capítulo tras capítulo en la pantalla de Telemundo y la telenovela está dando mucho de qué hablar.

No sólo está dejando sin palabras a la audiencia, sino que lo mismo ocurrió cuando el elenco leyó el libreto y se enteró de qué se trataría esta entrega que se está emitiendo, desde el 14 de febrero, por la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal. Una de las que contó cuál fue su primera reacción al tener en manos el texto fue Paola Rey, quien le da vida a Jimena Elizondo en la ficción.

"Una gran sorpresa. Si bien en la parte laboral creo que ella pudo realizar su sueño y desenvolverse en lo que le gustaba y quería, la relación entre Óscar y Jimena me sorprendió por completo, no me imaginaba ese futuro, pero también creo que es un tema con el que muchas personas se pueden identificar", expresó la actriz colombiana en diálogo con People en Español.

También habló de cómo transitó la finalización del rodaje de la tira. "Mi último día de grabación también fue el último día de grabación de la serie y justamente fue la secuencia donde descubro la traición de Óscar, así que ya te imaginarás cómo estaba ese día, con muchas emociones. Con nostalgia de volver a decir adiós a un personaje que siempre llevaré en mi corazón: Jimena Elizondo", contó.

Paola Rey se pone en la piel de Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes

Y sobre lo que le diría a su personaje si lo tuviera cara a cara, indicó: "Le daría las gracias por todo lo que me ha dado, han sido dos décadas donde muchas generaciones han conocido mi trabajo gracias a ella. Y sé que ella con su linda forma de ser también me daría las gracias por darle la piel".