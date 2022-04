Puede ser una de esas grandes dudas que muchas veces nos hace plantear preguntas sobre la salud del vínculo con nuestra pareja. Y es en ese momento que que intentamos medir el nivel de amor que sentimos, o la proximidad y complicidad que nos genera nuestra pareja. Si bien lo ideal es sentirnos plenamente conectados con nuestro vínculo desde el amor, desde la psicología postulan que podemos mantener y continuar algunas relaciones, aunque no sintamos un amor profundo. Es cuando el simple cariño y afecto es combustible suficiente para seguir juntos; ahora si el cariño y la complicidad son reemplazados por la rutina sin amor, es momento de partir. Pero, ¿como podemos saber si estamos enamorados o no? La respuesta también llega desde la psicología, a través de un test de personalidad.

Generalmente creemos que el amor pleno y profundo llegó cuando compartimos con la pareja nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos. Es a partir de esa comunión que consideramos que estamos conectados. Este sentimiento nos produce gran placer, hasta la química de nuestro cuerpo cambia, pues en él se producen unas sustancias llamadas endorfinas que hacen que nos sintamos extremadamente felices cuando estamos al lado de esa persona. Pero a veces no está del todo claro esa sensación.

Antes de pasar al test, bine vale esta aclaración: el enamoramiento no es lo mismo que el amor. Aquél se vincular con un estado de euforia pasajero, tras el cual aparece el amor, un sentimiento más sereno, en el que se atenúa la pasión, pero sigue viva.

Un test de personalidad te puede ayudar a saber si sentís amor por tu pareja

Test para saber si te enamoraste

En el sitio Psicoactiva se plantean las siguientes sentencias:

Mientras hago mis deberes diarios, pienso continuamente en mi pareja

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Me preocupo mucho por el bienestar de mi pareja

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Mi pareja es especial, esencial para mi propia felicidad

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Siento que puedo confiar en mi pareja prácticamente para todo

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Me sentiría una persona muy desdichada si no volviera a estar con mi pareja nunca más

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Sé positivamente que mi pareja no es perfecta

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Su forma de ser y de comportarse me hace totalmente feliz

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Cuando estoy con mi pareja, todo parece tener sentido

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Si criticasen negativamente a mi pareja no les creería

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

Aprecio más a mi pareja por lo que tiene que por lo que es

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo La pareja no puede vivir en un idilio constante

Siento que mi pareja no me llena

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

A su lado sólo encuentro cosas positivas y buenas

1- De acuerdo; 2-Neutral; 3-Desacuerdo

En caso de que las respuestas mayoritarias sean la primera opción, sos una persona enamorada de tu pareja pero es importante que sepas que nadie es infalible, y que el fuego del enamoramiento puede apagarse repentinamente, o terminar en brasas que representaría el calor afectivo ideal para que el vínculo prospere. Una pareja la integran dos personas, que pueden tener historias y miradas distintas, lo cual es necesario y sano para que la relación tenga relieves. Pero nunca es conveniente depositar la felicidad propia en el enlace con el otro. Es preciso consolidar el bienestar individual para luego compartirlo.

Si te mostrás más neutral en las respuestas significa que sos una persona cauta, que cuida sus sentimientos, a la que le lleva un proceso poder sentir el enamoramiento hacia la pareja. No te entregás fácilmente porque tenés una sensibilidad en alerta, que te resguarda. En este sentido, pueden pasar dos cosas: que te termines enamorando de quien te acompaña, o que el veredicto final sea alejarte. Ninguna está mal, ya que te priorizás a vos. Solo te cuesta abrirte para compartir. Eso lo harás únicamente cuando sientas seguridad en el vínculo. Y lo cierto que pocas cosas son seguras en este mundo.

Si tu elección mayoritaria fue en desacuerdo tu vínculo está atado con piolines. Si bien es sano que no ates tu dicha a la permanencia del vínculo y que entiendas que no todo es positiva en ella, es evidente que la relación no está consolidada y que afloran dudas sobre su futuro. De todos modos, los vínculos atraviesan por distintos estadios, y uno de ellos puede ser el de mantener al margen tus sentimientos para luego abrazarlos y darte cuenta que tu pareja te completa.