Claves para elegir la mejor cucha para tu perro

La cucha para un perro es una elección muy importante. Es el lugar donde nuestra mascota va a reposar, su espacio para descansar, dormir, o simplemente tomar una pausa para luego volver al ruedo. Los veterinarios sostienen que es fundamental para darle calidad de vida al perro que éste tenga su lugar, que lo identifique como propio. Allí irá a refugiarse cuando lo precise. Según algunos estudios, el perro que no tiene un espacio definido para su descanso, aunque más no sea un colchón en un rincón de la casa, no la pasa bien. Al no tenerlo podrá irritarse o ponerse nervioso, o simplemente acostarse en algún sitio que no deba. Por todo esto es importante ofrecerle un destino para su reparo y en este sentido las cuchas juegan un rol principal.

Al momento de elegir una cucha, hay cuestiones previas que debemos tener en cuenta para tomar la mejor decisión, en especial pensando en el bienestar de nuestro perro. Por lo tanto, debemos ponderar la calidad del material del que está hecha la cucha, sus dimensiones, y la facilidad para ubicarla en un determinado sitio. Son todos elementos relevantes para tener en cuenta, si queremos que nuestra mascota se adapte a su nuevo sitio y lo tome como propio. En definitiva, una buena elección favorecerá la dinámica familiar.

Claves para elegir la mejor cucha

Lo primero que recomiendan los veterinarios es elegir el lugar donde la vamos a ubicar. Todo depende del tipo de vivienda que habitemos y de las disponibilidades espaciales. Si viví en un departamento no tenés que desmoralizarte porque siempre hay una opción a mano, ya no necesariamente cucha, pero sí una especie de cama montable, que puede encajar en el rincón más conveniente. Dicho esto podemos agregar que si el lugar es reducido se puede optar también por una cucha plegable, o una pequeña de plástico que resulta fácil de limpiar.

Si por el contrario tenes un patio con jardín, las casas de madera o fibra de vidrio son ideales para el aire libre. Las de fibra de vidrio no se corroen con los cambios de clima y los resguardan del frío. Es importante recubrir el piso con frazadas o mantas para que les den calor.

Una vez definido el lugar debemos medir el tamaño de nuestro perro, para comprar o armar algo óptimo. El mejor modo de medir a un perro es cuando la mascota esté durmiendo, ya que ahí podremos medir el largo desde la cabeza hasta la punta de la cola.

Otro aspecto importante es observar el comportamiento del animal. Los más cachorros, o inquietos suelen morder y desarmar todo lo que tienen a su alcance; por ello es recomendable comprar aquellas cuchas con telas más resistentes; si por el contrario es tranquila y sedentaria podríamos optar por aquellas con telas más maleables.

Todo perro merece un espacio especial para que pueda descansar

Si vas a elegir una cama para poner en el interior de una cucha tenés que tener en cuenta que en épocas de mayor frío es recomendable optar por aquellas camas con telas impermeables y resistentes al frío, o colocar en ellas una manta que evite el paso del frío a través de la cucha.