Nicky Nicole se presentó en Estados Unidos y el público la amo al punto de la ovación

Este fin de semana en el mega festival de Coachella, California, Nicky Nicole salió a escena brindando un show único y muy emotivo para todo el público asistente al espectáculo. La cantante participó de la segunda jornada del concierto que fuera suspendido en los dos años anteriores por cuestiones de pandemia.

El espectáculo comenzó a las 20.40 hora de Argentina en el “Sonora” lugar donde la noche de hoy se presentará su compatriota Nathy Peluso. El festival de música que se lleva a cabo en California, durará dos fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril.

La cantante argentina Nicky Nicole, muy emocionada expresó al público presente: “Muchas gracias a toda la gente que está presente. A los que no me conocen les agradezco de corazón. Para mí es muy importante esto y gracias a la gente de Argentina que está acá presente también. Un aplauso para ustedes”.

Algunas horas antes de comenzado el festival Nicky Nicole ya había expresado: “Estoy muy agradecida por todo lo qué pasó, está pasando y todo lo que se viene. Gracias a todos por el amor que me fueron dando en cada presentación, en cada ciudad y cada lugar donde estuve en estas últimas semanas”.

Desde su Rosario Natal a Nueva York, Nicky Nicole al comenzar su carrera tenía miedo de perder su esencia, pero como ella misma reconoció tiempo después, siempre tiene cerca a las personas necesarias que son su cable a tierra. Cuenta la artista que en sus comienzos cuando asistía al colegio secundario descubrió que le gustaba la música y que a eso quería dedicarse.

Imagen: Instagram Nicky Nicole

Es por ello que Nicky Nicole, en un reportaje expresó: “Al principio tenía miedo de perderme en un personaje y de darme cuenta de que la persona que era se fue con ese personaje que algún día quise ser. Me alejé mucho de mis amigos y de mi familia porque empecé a viajar y tenía miedo de volver y de que me dijeran que estaba cambiada, porque ya no me encontraba mucho conmigo. Estaba siempre pensando en que el personaje podía dar más o podía hacer otra cosa. Pero por suerte siempre tengo a las personas necesarias al lado para bajar a la tierra y enfocarme” Esperamos que a su compatriota Nathy Peluso le vaya tan bien como a Nicole .

Imagen: Instagram Nicky Nicole

A continuación te dejamos el video de Nicky Nicole en Coachella para que puedas disfrutarlo.