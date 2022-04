Es tendencia para interiores, cómo cuidar en casa la planta monstera

El abanico de plantas de interiores para colocar en casa es amplio. Podemos elegir entre especies de hojas grandes, de flores coloridas o de diferentes tamaños. Una de ellas es tendencia y no para de ganar popularidad. Se trata de la monstera, también conocida como costilla de Adán o sandalia, que queda perfecta en todos los rincones del jardín y decora por sí sola.

Ya sea que la ubiques en una importante maceta en un rincón de la sala de estar o que la adoptes para tu habitación, la monstera queda de maravillas en casa y le da un toque único al jardín interno. Sin embargo, para que esto suceda es importante saber qué cuidados ofrecerle, de manera de poder disfrutarla todo el tiempo.

La monstera decora por sí sola

Fuente: Shutterstock

Ubicación

Un primer aspecto a tener en cuenta al adoptar una monstera, es saber dónde colocarla. Al respecto, debes saber que no existe un lugar mejor que otro: puedes ubicarla en el jardín o en interiores, siempre que le brindes el espacio correcto. Si es dentro de casa, asegúrate de que sea en un sitio luminoso, pero si la colocas en el patio, entonces procura que el sol no impacte en sus hojas de forma directa.

Temperatura

Otro aspecto no menor, es cuidar que tu monstera no se vea afectada por los cambios de la temperatura. Esta planta no tolera las heladas, por lo que si la tienes en el jardín, tendrás que buscar el mejor modo para protegerla en el invierno.

Lo que destaca de estas plantas son sus hojas

Fuente: Shutterstock

Riego

Por otra parte, también tienes que conocer cuánto y cómo regar tu monstera. Esta planta no es muy exigente en este sentido, aunque deberás hacerlo periódicamente para que no se seque. Para saber cuándo darle agua, revisa que el sustrato esté seco entre riego y riego.

Abono

Por último, es importante el abonado. Esta tarea es realmente importante y podría marcar la diferencia en el crecimiento de esta planta. En primavera y verano reclamará que lo hagas una vez al mes. Para ello, lo más adecuado es el compost casero, que le otorga gran vitalidad a la monstera.