Cómo limpiar las orejas a un perro

La higiene de nuestro perro es una tarea cotidiana y muy necesaria para que su salud no corra riesgos. Además, así también lograremos favorecer la limpieza del entorno que rodea al animal, que no es otra casa que la casa que habita su familia. Es importante comprender que una buena limpieza traslada sus beneficios a los ambientes que compartimos con él. Su higiene consta de varias fases y una de las más importantes consiste en higienizar sus orejas para que no se acumule suciedad. Hay consejos muy prácticos para que esta tarea sea de los más realizable.

Los veterinarios suelen explicar que los perros con orejas caídas como los Cocker Spaniel, Basset Hound o labradores son más propensos a las infecciones de oído que los perros con orejas cortas y erguidas. Por eso recomiendan lavajes periódicos de esas zonas para mantener sanos y no comprometer los niveles de audición. Generalmente los posibles focos de infecciones en los perros tienen que ver con pelos que se encarnan, los ácaros, y también las alergias.

Las orejas de los perros son focos de posibles infecciones

Tips para limpiar las orejas de los perros

La frecuencia exacta de limpieza de las orejas depende del perro, ya que algunos acumulan más suciedad que otros, sostienen los veterinarios. Antes de conocer algunas técnicas para lavar sus orejas, debemos saber cómo detectar una posible infección. y la clave puede estar en un mal olor o un olor a levadura como la masa de pan, el cual significa que se está gestando una infección y tu perro debe ver al veterinario lo antes posible.

Para limpiarles las orejas podemos optar por técnicas caseras, o podemos proveernos del equipamiento necesario. Primero debemos proveernos de algodón y lo embebemos con agua y jabón, para desinfectar la zona. Es importante evitar los limpiadores que contienen alcohol o peróxido de hidrógeno, ya que pueden irritar los oídos del animal. Una buena técnica es hacer bolas de algodón porque son muy útiles para limpiar los oídos de nuestra mascota. También se pueden utilizar bastoncillos de algodón para limpiar las crestas del oído externo, pero nunca se deben insertar en el canal auditivo. Podría causar daños auditivos permanentes.

Si nuestro perro tiene mucho pelo es preciso primero despejar la zona y quitárselos para que la limpieza sea efectiva.

Es recomendable tener una toalla para contener posibles problemas, especialmente si su perro es propenso a sacudir la cabeza cuando algo se le mete en los oídos.

Debés despejar los pelos de las orejas antes de limpiarlos

Si solo vas a limpiarle los oídos puedes envolverle una toalla alrededor del cuello y el pecho y sujetarla con una correa, o broche. Exprime un poco de limpiador en el oído y deja que gotee en el canal auditivo. Masajea suavemente la base del oído para absorber el limpiador y ayudarlo a descomponer la cera y los desechos.