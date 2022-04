Qué fue de la vida de la protagonista de "La femme Nikita"

Peta Wilson nació en Australia y en plena década de los noventa logró hacerse conocida en el mundo de la televisión. Demostró que tenía un gran talento para la actuación, además de ser una mujer increíblemente hermosa.

Su salto a la cima de la fama llegó con La femme Nikita, una serie de televisión canadiense que se transmitió desde 1997 hasta 2001. Por supuesto, desde el primer momento logró sorprender al público.

Esta producción se basaba en la película francesa Nikita, la cual fue estrenada en 1990 y fue protagonizada por Anne Parillaud y dirigida por Luc Besson. También se inspira en Point of No Return, el remake estadounidense de 1993 con Bridget Fonda.

Lo cierto es que han pasado muchos años desde que esta ficción salió a la luz y se despidió de los espectadores. Desde hace tiempo, poco se sabe sobre la intérprete y sobre su vida privada. ¡Te contamos todo a continuación!

La nueva vida de Peta Wilson tras Nikita

Peta Wilson comenzó su carrera en el mundo artístico como modelo. Debido a su belleza, la joven pudo desfilar para diferentes marcas y también tomarse fotografías. Sin embargo, sabía que su pasión era la actuación.

De esta manera, decide trasladarse a Los Ángeles y comienza a tomar clases de interpretación. Su debut actoral llega en 1995 cuando se suma a la serie canadiense The Sadness of Sex; ese mismo año también aparece en Naked Jane y luego en Loser.

Aunque había realizado algunos trabajos pequeños, su momento de brillar llegó con One of Our Own en 1997. Pese a que este rol fue aplaudido, su mayor éxito fue la serie de televisión titulada La femme Nikita.

Dicha producción fue protagonizada por la intérprete junto a Roy Dupuis, Eugene Robert Glazer y Alberta Watson. Debido al enorme éxito que tuvo llegó a tener un total de cinco temporadas, finalizando así en 2001.

Por este trabajo, Peta Wilson comenzó a ser reconocido en diferentes partes del mundo y fue invitada a participar en varias producciones. Sin embargo, su último trabajo fue en 2015: Dutch Kills.

Después de estar tanto tiempo alejada de las cámaras, la actriz regresó al mundo de los guiones y reflectores en 2021, con la serie australiana Troppo, la cual finalmente vio la luz en febrero de este año.

En sus redes sociales, la intérprete suele ser bastante activa. Allí demuestra que continúa siendo una mujer hermosa y que está orgullosa de la familia que formó; de esta manera, presume de su único hijo.

¿Cuál es tu escena favorita de La femme Nikita?