Ocho décadas después del estreno del clásico cinematográfico Casablanca, la ciudad portuaria marroquí sigue estando firmemente asociada en la mente de muchas personas con la película, a pesar de que el Rick's Cafe Americain, donde transcurrió gran parte de la historia, fue una creación de Hollywood.

Casablanca, una historia de amor e intriga durante la Segunda Guerra Mundial, se estrenó el 26 de noviembre de 1942. Hoy en día, la ciudad es una metrópolis vibrante y ruidosa de millones de personas y la capital comercial de Marruecos, nada que ver con el puesto colonial de guerra representado en la película icónica, protagonizada por Humphrey Bogart como Rick.

Pero un viaje a través de los elegantes salones y bares de buceo de la ciudad aún puede evocar el espíritu del café de la película. Incluso hay un Rick's Cafe de la vida real aquí, fundado por un expatriado estadounidense.

En la película, Rick's Cafe Americain, un amplio espacio atravesado por arcos bajos, lo tenía todo: un casino, cantantes, una banda de música completa y mesas redondas donde los invitados se acurrucaban conspirativamente, bebían y hablaban sobre resistir a los nazis u obtener visas de salida para huir a Estados Unidos.

Afuera de las puertas con paneles del café, la película mostraba el "Medio Oriente" de Hollywood con calles y mercados polvorientos. Los personajes hablaron de "pudrirse" en Casablanca, descrito como estar en medio de un desierto.

El nuevo bar de "Casablanca"

El último club de jazz de la ciudad cerró en 1984 en medio del conservadurismo y un alejamiento de la música occidental. Los bares del centro y los lugares atractivos cayeron en desgracia.

Los turistas que pasaban por la ciudad en busca de Rick's en esos años a menudo se sentían decepcionados por las calles atestadas de tráfico y las torres de hormigón y vidrio de una ciudad moderna. Pero en los últimos años, se han abierto más locales nocturnos, incluido, en 2004, Rick's Cafe.

“Me sorprendió que en mis cuatro años aquí nadie pensara en abrir un Rick’s Cafe”, recordó su propietaria, Kathy Kriger.

El elegante restaurante, en una casa de la década de 1930 al borde de la medina de Casablanca, está inundado de nostalgia por la película clásica. Kriger se puede encontrar la mayoría de las noches encaramado al final de la barra larga, mientras que un pianista, llamado Issam, no Sam, toca el tema principal de la película, "As Time Goes By", repetidamente durante la noche a una sala llena.

Así que no será el original pero al menos hay un Rick’s Cafe para visitar al viajar a la ciudad de Casablanca. Algo que todos los fanáticos de la película agradecen.

