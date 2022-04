Increíble: este truco te ayudará a combatir el insomnio y dormir profundamente

El insomnio representa la pesadilla de miles de personas alrededor del mundo. Más allá del cansancio que alguien pueda sentir, si la mente no para de presentar pensamientos negativos y estresantes que fueron parte del día, conciliar el sueño será más difícil. Existen miles de estudios acerca de lo perjudicial que es para la salud no dormir bien, los cuales indican que esto influye en enfermedades como la diabetes, la baja energía a lo largo del día, irritabilidad, estrés y disminución del autoestima, entre otros.

En ese marco, diferentes investigadores de la Universidad de Oxford, el Departamento de Neurociencias Clínicas de Nuffield y el Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño, han estudiado por años las causas y posibles paliativos del insomnio. Así es que existen diversas técnicas eficientes para poder tratar este trastorno del sueño y eliminarlo de nuestras vidas. Una de las soluciones que recomendaron los expertos es la regla del cuarto de hora (QHR, por sus siglas en inglés).

También conocida como la técnica de los quince minutos, este método es perfecto para todos aquellos que son incapaces de dormirse por las noches.

En qué consiste la regla de los 15 minutos

Los científicos afirman que si te metes en la cama para dormir y ves que no puedes, debes dejar de intentarlo durante 15 minutos. De esta forma, debes salir de la cama y realizar alguna actividad relajante, como leer o seguir una rutina de relajación. Cuando te sientas cansado y listo para volver a la cama a dormir, puedes finalizar la actividad.

“Si tienes dificultades para dormir, probablemente hayas notado que pasas mucho tiempo despierto en la cama. Esto significa que la cama puede relacionarse con estar despierto, frustrado o ansioso por dormir”, explican los expertos encargados del estudio.

Sin embargo, los científicos afirman que los quince minutos no deben ser pautados, ya que es importante no estar mirando el reloj y la hora, ya que eso puede generar más estrés y afectar más al sueño. Así, durante ese período de tiempo no debemos utilizar el teléfono celular, la televisión u otros aparatos electrónicos. En ese sentido, el Dr. Bryony Sheaves, participante de la investigación, insiste en que “la exposición a la luz azul puede hacer que te resulte más difícil conciliar el sueño”.

Recuerda que tratar el insomnio no es nada fácil, por lo que, además, debes incorporar otras rutinas, como acostarte a la misma hora todas las noches, por ejemplo.