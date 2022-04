Rápidos y efectivos: 4 ejercicios que puedes hacer en las pausas de trabajo

En reiteradas ocasiones hemos mencionado los beneficios de hacer actividad física. Además de ayudar a lograr un peso corporal ideal y fortalecer los músculos, ejercitarse es fundamental para bajar la presión arterial, controlar los niveles de colesterol y equilibrar el azúcar de la sangre. Por esto es que los profesionales de la salud recomiendan la actividad física como el mejor hábito para prevenir y combatir la diabetes y/o enfermedades cardiovasculares.

Por otra parte, científicos afirman que, al practicar un ejercicio, se liberan endorfinas, lo que contrarresta los episodios de ansiedad o estrés en los humanos. Esto también ayuda a que la persona esté más predispuesta a concentrarse y aprender, lo que puede ser de gran ayuda para desempeñar las labores profesionales o académicas.

Sin embargo, es una realidad que cientos de personas viven con una rutina de obligaciones tan completa, que no les deja tiempo para nada más. En estos casos, se ven imposibilitadas de llevar adelante la práctica de ejercicios a diario. No obstante, existen varios ejercicios sencillos que se pueden efectuar mientras las personas trabajan. Lo mejor de todo es que, a pesar de ser simples, son muy efectivos y no interfieren en ninguna de las responsabilidades laborales.

Ejercicios que puedes realizar en las pausas de trabajo

1. Ejercicios hipopresivos: Este tipo de ejercicio permite adquirir una postura adecuada y trabajar sobre los músculos abdominales.

Respira 3 veces de manera profunda y expulsa todo el aire después de la última respiración.

Luego, debes aguantar el aire y hacer un movimiento como intentando abrir las costillas.

Lo ideal es hacer una repetición durante 10 segundos.

2. Elevación de piernas: El sitio Mejor con Salud afirma que estar sentado durante una gran cantidad de tiempo causa que los músculos se entumezcan. Debido a ello, es fundamental que las personas realicen pausas activas en las que puedan movilizarse para evitar esa consecuencia.

Una opción es ponerse de pie, levantar un poco las piernas y ponerse de puntas utilizando la otra. Después cambia de lado.

4. Mover la cabeza: Ejercicio ideal para evitar que tu cuello se tense.

Debes poner la espalda firme y mover la cabeza en círculos suavemente.

5. Sentadillas: Durante las pausas activas, es una buena alternativa realizar este ejercicio.