Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula dan su opinión sobre su relación con la fama

Luis Miguel, cantante y productor musical mexicano, parece haberle heredado a sus hijos algo de su estilo ya que recientemente estos han hablado sobre convertirse en famosos. El cantante es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, entre los que se incluyen funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. A pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido en la década de los 90, y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado general.

El artista, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, es padre de Miguel y Daniel, nacidos de su relación con la actriz Aracely Arámbula. Arámbula, actriz y cantante mexicana, es conocida por intentar mantener su vida personal en privado, en especial la de los hijos. Sin embargo, después de 15 años desde que nació el primero de sus hijos, Aracely decidió presentarlos ante sus fans y los medios de comunicación.

Es así que durante una entrevista con “TV Notas”, la actriz decidió recordar el altercado que vivió con la prensa en Estados Unidos, luego de que esta acosara a sus hijos. Además, Aracely Arámbula habló sobre la relación de sus hijos con la fama la decir que: “Siempre hemos tenido mucho cuidado en todo, pero ese día íbamos muy relajados y contentos. Ya conocerán a mis hijos en su momento; no es que no los vayan a conocer nunca”.

A ello la ex de Luis Miguel agregó: “Lo que pasa es que como mamá les pregunté: ‘Amores, ¿quieren que los publiquen en una revista para que la gente sepa quiénes son, que ya están grandes?’ Me dijeron que no, y hay que respetar su decisión”

Imagen: Revista Fama

Aracely Arámbula dejó en claro que los presentará al mundo cuándo ellos estén listos. Los hijos de Luis Miguel aún son menores de edad ya que Miguel nació en el 2007, por lo que ya tiene 15 años, mientras que Daniel nació en diciembre 2008, por lo que en este 2022 cumplirá los 13 años.