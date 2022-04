El perro es una de las mascotas preferidas por todos. Sus morisquetas, su lengua de costado, sus orejas inquietas, su mirada tierna, en general todo nos compra en ellos, hasta que se meten con nuestros muebles. Tanta ternura tiene un límite. En general podemos tolerar algunas acciones del perro, pero los veterinarios siempre aconsejan educarlos desde una edad bien temprana, para que ellos naturalicen su entorno doméstico y los límites. Solo así la convivencia será aún más placentera. Pero, ¿cuál es la mejor forma de adiestrarlos para preservar en especial la cama y el sillón?

La mascota es muy fiel y leal, y también muy receptiva a nuestras indicaciones, pedidos y retos, si es necesario. Sobre todo de cachorros, que es el momento ideal para que el perro vaya incorporando las normas de convivencia para que su estadía en el hogar sea de lo más llevadera. En definitiva, la idea es que la familia disfrute de la permanencia de la mascota en la casa, y que no se vuelve un trastorno o un foco de conflicto.

La recompensa en el adoctrinamiento es clave para que registre nuestras lecciones

Tips para que el perro no se suba a la cama o al sillón

En general la gente consigue que su perro no suba al sillón o cama, cuando están presentes. Sin embargo cuando no están, en la mayoría de los casos el perro termina subiendo. ¿Cómo podemos adoctrinarlo? Es preciso siempre que hablamos de adiestramiento canino, recordar que los veterinarios piden que por nada del mundo ejerzamos violencia sobre él para que aprenda las lecciones. Lo mejor en estos casos es reforzar nuestras indicaciones con premios cuando las obedecen. Además, al los perros, como a los humanos, les gustan las cosas agradables. Por ello les encanta pasarse horas en la cama o en el sofá.

Para corregir esta conducta, los adiestradores sostienen que lo mejor es marcarles lo que está bien y lo que está mal de un modo claro. Esto es: primero colocale una correa corta a tu perro; incitá a tu perro a subir al sofá o cama con tu mano y, acto seguido, si sube, decile “No” y tirá de la correa; si no sube, decile “Bien“ y premialo con comida. Repetí esta acción hasta que no suba. Realizá este ejercicio con todos los sofás y camas de la casa.

Otra opción es hacer del sillón un lugar poco agradable. Esto es en caso de que no podés adoctrinar presencialmente al perro o tenes que irte de tu casa. Se recomienda rodear a la cama o el sillón con algunas sillas plegables. Las podés ubicar encima para hacerlas incómodas. Poné una manta encima de las sillas. Para no tener que usar muchas sillas plegables, cerrá todas las habitaciones dejando siempre una habitación abierta.

Si lo anterior no funciona, podés optar por adquirir un colchón que sea para él. Comprale un colchón muy confortable que colocarás cerca de los sofás o camas. De esta manera se incrementarán las posibilidades de que lo utilice.

Con amor, el perro aprenderá nuevas normas de convivencia

En conclusión, tu perro registrará que no debe subir al sofá o cama cuando le enseñes a no subir. Solo nunca aprenderá. Haz que los sofás y camas sean desagradables utilizando sillas plegables cubiertas. Si optás por no disuadirlo más, comprale un colchón muy confortable. No castigues a tu perro si sube al sofá o cama, sino aprenderá a hacerlo cuando no estés presente, esto es solo estarías desplazando el problema.