Saludable y energético, batido de espinacas y kiwi ideal para deshinchar el abdomen

Con solo pocos ingredientes podrás hacerte un batido delicioso, saludable y para mantener más deshinchado el abdomen. Ideal para las tardes y merendar una combinación deliciosa de frutas y verduras. Existen miles de combinaciones, si quieres darle un plus de vitamina C puedes añadirle cítricos, como zumo de naranja natural ¡hay muchas recetas!

Las manzanas son ideales para consumir, ya que nos aporta lavonoides y polifenoles, contiene antioxidantes y vitaminas del grupo B, vitamina C ,fósforo, potasio y calcio. Por otro lado, las espinacas, contienes muy pocas calorías, es rica en fibra y en vitaminas: A, B1, B2, C y K; contiene calcio, fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y betacarotenos. Y por último el kiwi, es opcional pero la conjunción de estos tres ingredientes nos dará como resultado: detox y energía. Con un adicional de fibra, calcio, hierro, magnesio, potasio, zinc, vitamina C. Un gran batido en pocos pasos.

Ph Shutterstock

Ingredientes por persona:

1 kiwi

un puñado de espinaca fresca y limpia

1 manzana verde

Ph Shutterstock

Procedimiento:

Tomamos una licuadora, colocamos las espinacas limpias, el kiwi pelado y la manzana pelada. Procesamos a gusto con media taza de agua y si gustas hielo.

Si quieres endulzar puedes agregarle un poco de azúcar o miel. Que disfrutes de este rico y sano batido.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com Te contestaremos a la brevedad!