Nuevamente, Romina Malaspina armó las valijas y se subió a un avión. Esta vez, con destino a una de las ciudades que más ama: Miami. No es la primera vez que la ex conductora de Canal 26 se toma unos días de descanso en los Estados Unidos y cada vez que comparte contenido desde Norteamérica genera un gran revuelo en la red. En esta oportunidad, no fue la excepción.

Romina Malaspina acapara toda la atención al borde del agua desde Miami

La joven influencer posó al borde del agua en traje de baño y la publicación se llenó de elogios al instante. "Qué bella", "Espléndida", "Muy hermosa", "Qué reina", "Estás a otro nivel", "Linda", "Te felicito diosa, vivís viajando" y "Qué bomboncito", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer en Instagram.

Recientemente, reconoció que ella nunca descansa. "Siempre estoy pensando cuál es el próximo paso que voy a dar porque sé que puedo alcanzar cualquier cosa, al igual que todas ustedes", señaló en una publicación por el Día de la Mujer.

Romina Malaspina

Y también, reflexionó y les agradeció a sus admiradoras. "Juntas somos más fuertes y mejores. Sigamos luchando porque se nos siga reconociendo y respetando en todos los ámbitos. Estoy muy orgullosa de todas las facetas que logré enfrentar en mi vida y voy por más. ¡Les agradezco muchísimo todo su amor cada día!", redactó.