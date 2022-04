Imperdible: Felicia Mercado contó los detalles de su relación con Luis Miguel

Felicia Mercado es una actriz y presentadora mexicana conocida por sus participaciones en distintas telenovelas. A lo largo de los años, se ha consagrado como una de las grandes villanas de la televisión mexicana en melodramas como Por Amar Sin Ley, Lazos de amor y El hogar que yo robé.

Recientemente, Felicia Mercado ha dado de qué hablar al confesar que mantuvo una relación con El Sol de México. Fue en el marco de una entrevista durante el programa La Mesa Caliente de Telemundo donde le preguntaron a la actriz sobre tres romances de su pasado. Los periodistas querían saber si Luis Miguel, Eduardo Capetillo y Vicente Fernández fueron efectivamente parejas de la actriz de Televisa o si solo se trataba de rumores.

IMAGEN: EDNTVHN

Antes de que Mercado respondiera, la conductora Verónica Bastos le mostró una foto inédita de la actriz con el cantante mexicano, años atrás. La reacción de Felicia fue graciosa, ya que en un principio trató de ocultar la foto, pero después dijo entre risas: “No lo conozco ¿Dónde andas tú metiéndote, en mis cajones, mi boda?”, y la actriz continuó explicando el contexto de la foto: “Muy muy antigua, todos eramos pequeños, eramos chiquitos y bueno todos conocíamos a todos, porque estábamos en el mismo ambiente, porque he estado en este mundo artístico no les digo cuántos años, pero miles de años y conozco a todos”.

Así fue que la respuesta de Felicia estuvo especialmente dirigida a su historia con Luis Miguel, dejando de lado a los otros artistas mencionados. La actriz aseguró que sí existió algo junto al icónico cantante, pero que no fue un noviazgo, sino algo fugaz. Según Mercado, en aquellos años, la diferencia de edades era muy importante para ella, ya que con El Sol de México, se llevaban 11 años.

IMAGEN: Instagram La Mesa Caliente

“Te diste tus besitos con Luis Miguel”, bromeó Verónica Bastos a lo que Felicia respondió entre risas: “Eran otros años y las cosas cambian. No (no fuimos nada), fue nada más algo pasadero. El era chiquito, yo soy más grande que él y pues yo decía ‘wow está muy pequeño’, la verdad es que nunca se me dieron los hombres más jóvenes, porque siempre se me dio más el hombre mayor, pero bueno estaba bonito y era una época fuerte donde yo era muy famosa y él era muy famoso y pues nos encontramos por ahí”, concluyó.