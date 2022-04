No, no y no: ¿querés saber si sos una persona caprichosa?

Los test de personalidad son bastante útiles para indagar sobre nuestra forma de ser. Con ellos podemos reconocer debilidades y fortalezas para intentar mejorar nuestra calidad de vida y, sobretodo, buscar superarnos. Hay cuestionarios, enigmas y propuestas de todo tipo: por ejemplo para saber si somos resilientes, optimistas o pesimistas, abiertos o cerrados, auténticos o un tanto hipócritas, entre otros tantas características de la personalidad. Pero ahora te proponemos investigar sobre cuán caprichosos podemos llegar a ser. Generalmente se liga el capricho al egoísmo, pero hay una diferencia sustancial: el primero está ligado a un deseo impulsivo, querer algo ya, por el mero hecho de poseerlo, mediando más el instinto que la razón, mientras que el egoísta se define a partir de un fin social de su conducta, esto es siempre media la razón social en una conducta que mira el propio interés, en desmedro del otro. En el egoísmo se busca más un fin, el capricho busca apropiarse meramente de los medios. Y contra toda suposición, los adultos pueden llegar a ser tan caprichosos como los niños.

Aclarado esta sutil distinción podemos medir los niveles de caprichos que llevamos incorporados, y que están indisolublemente emparentados con nuestra forma de ser. Como tantas de las características personales que se van modelando con el devenir de nuestra vida y que tienen que ver con nuestra historia, logros, frustraciones, o "derrotas", el capricho puede consolidarse o ir mitigándose. ¿Cómo? Primero reconociendo y asumiendo nuestros defectos, lo cual ya es todo un avance, porque no hay actitud menos caprichosa que medirse a uno mismo, la autocrítica, que nos permite una mejor interacción. Luego, proponernos corregir los modos que no nos benefician. En consecuencia, para poder identificar lo malo, son muy útiles los test de personalidad.

El capricho es más impulsivo y difícil de tolerar si no trabajamos para erradicarlo

Test para saber cuán caprichoso podés ser

Como todo test de personalidad las preguntas apuntan a recrear situaciones cotidianas para evaluar tus hipotéticas reacciones. Podemos empezar con algo simple: Vas a tu restaurante favorito y no hay del pastel que tanto te gusta, ¿cómo reaccionas?

1- No importa, pido otro postre. Es una excelente oportunidad para probar algo nuevo; 2- Me pongo de muy mal humor, pero no me queda más que pedir otro postre; 3- Le hago un show al mesero y le pido que me lo consigan;

Vamos con otra pregunta: Cuando salís con tus amistades el fin de semana, ¿quién elige el plan?

1-Nos turnamos, pero siempre ayudo con mis ideas; 2-Mis amistades, el lugar es lo de menos, yo disfruto su compañía; 3-Yo, obvio

¿Cómo reaccionás ante los regalos que no te gustan de tus vínculos más próximos?

1-Agradecés y te pones súper feliz de recibir algo; 2-Le doy las gracias y la cambio sin que se enteren; 3-Me molesto porque eso no fue lo que esperaba y pido que me lo cambien

Completa la frase: Acaba de lanzarse un nuevo iPhone y...

1-Lo quiero, lo compraré pronto; 2-Lo quiero, pero no me alcanza el dinero; 3- Ya lo comrpré

Tu mejor amistad está enamorada de la misma persona que vos, ¿qué haces?

1-Hablás para evitar una pelea; 2- Tratás de avanzar, pero sin querer ofender; 3-Buscás por todos los medios conquistar a quien te gusta sin importarte el impacto en tu amistad

Querés comprarte una prenda de vestir que te encanta pero no hay de tu talle, ¿qué hacés?

1-Le pedís a quien te atiende que te avise cuando llegue tu talle; 2-Comprás otra prenda similar, que te queda bien; 3- Comprás la prenda que te gusta aunque no te va Como todo impulso, el capricho nos puede hacer muy mal

En este test de personalidad, al haber marcado más veces la primera opción te revelás como una persona muy empática, que puede moderar sus impulsos y que demuestra un grado relevante de tolerancia. De hecho no podrías estar con alguien caprichoso, porque tu solidaridad tiene un límite.

Si en tus respuestas abundan las segundas opciones podemos concluir que tenés cierto autocontrol. De repente se te escapa algún capricho, pero no de manera frecuenca. La mayor parte del tiempo tratás de controlarte, pero a veces te saca de quicio que las cosas no sean como quisieras. Tenés un autocontrol de admirar, y es por eso que antes de hacer un berrinche, siempre tratás de ponerte en los zapatos de los demás

En caso de que hayas marcado más veces la tercera opción, es importante que sepas que debés cambiar tu actitud si no querés que al final te abrace solo la soledad. Y es no tolerás que no se haga tu voluntad, todo debe ser cuando se te da la gana, si no, haces todo un show para conseguirlo. Tratá de aliarte a la empatía y de pensar en los demás, no solo en vos.