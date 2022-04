Las escenas de sexo más jugadas de Keira Knightley

Keira Knightley es una de las actrices británicas más reconocidas en el mundo. Tanto por sus auténticas condiciones para la actuación como por su personalidad y belleza. Tal vez su presentación estelar fue en Orgullo y prejuicio, la película de Joe Wright que adaptó la novela de Jane Austin. Luego protagonizó una serie de films que la catapultaron a la fama. Y su extensa carrera incluyó algunas jugadas escenas de sexo, que la actriz se encargó de rescatar en diferentes entrevistas que concedió. En esos reportajes llegó a reconocer cuál fue la mejor escena de sexo que grabó.

Sin embargo, luego de 2015 Keira Knightley firmó un contrato que la exime de escenas de desnudez. Fue en ese año que la actriz británica declaró que no volverá a filmar escenas de sexo cuando la grabación esté a cargo de un hombre. "No quiero que sea como esas escenas de sexo horribles donde estás 'engrasada' y todo el mundo gruñe. No estoy interesada en hacer eso", había declarado.

La modelo y actriz británica, de 37 años, fue nominada a los premios Óscar, Globo de oro y BAFTA

Cuáles fueron las escenas de sexo de Keira Knightley

A lo largo de sus trabajos, Keira Knightley grabó diferentes escenas de sexo. Una de ellas fue la relación lésbica que tiene lugar en Colette, la película que narra la vida de la escritora francesa, y también la que mantuvo con Alexander Skarsgård en su última película, El día que vendrá.

Pero hay una escena erótica que la actriz recuerda bien por lo cómoda que se sintió al grabarla, por la empatía que tuvo el director y por la conexión que tuvo con el actor con quien la protagonizó. Se trata del momento íntimo que mantiene con James McAvoy en Expiación, deseo y pecado, la película de 2007, dirigida por Joe Wright.

“La mejor escena de sexo que he hecho fue la de Expiación . No fue solo la mejor escena de sexo, también fue la mejor a la hora de rodarla”, dijo en diferentes oportunidades la actriz. Ella reconoció la pericia de Wright al momento de filmarla que evitó que los actores pasasen un mal momento. “Fue como, ‘El pie va aquí, la mano aquí’. Así que James (McAvoy) y yo nos sentimos muy cómodos y nada expuestos, y me agradó que pudiésemos llevarlo así de bien. Nunca va a ser algo divertido, pero no lo llevamos mal”, insistió. Es posible que la clave del éxito fuese que la escena “estuviese totalmente coreografiada” y no se dejase nada al azar.

En 2015 decidió dejar de filmar escenas de desnudez dirigidas por hombres

Knightley, que se define como "vanidosa", aclaró que no tiene una "prohibición absoluta" ante la desnudez, pero sí con los hombres. En este sentido, asegura que estaría "totalmente dispuesta" a hacer una historia sobre la maternidad, aunque con una mujer en la dirección, y los cambios que experimenta el cuerpo, que "es el tuyo propio, pero ha cambiado totalmente de forma incomprensible".