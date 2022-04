Así están hoy los protagonistas de Los juegos del hambre

Los juegos del hambre es una historia increíble basada en las novelas escritas por Suzanne Collins, la cual nos presenta a Katniss Everdeen y nos adentra en un mundo distópico. Así conocemos a Panem y al Capitolio dirigido por el Presidente Snow.

Obligados a participar en un juego donde deben matarse entre ellos, Katniss decide reemplazar a su hermana menor y se convierte en un tributo. Así luchará por su vida, pero también buscará desmantelar la injusticia del mundo en donde vive.

Al igual que los libros, la adaptación cinematográfica que llegó a la pantalla grande también se convirtió en un éxito. Aunque los años pasan, los fanáticos aún recuerdan con mucho amor a sus protagonistas.

Los juegos del hambre: El cambio físico de los protagonistas con el paso del tiempo

Jennifer Lawrence

Aunque Jennifer Lawrence ya había realizado algunos proyectos, Los juegos del hambre ayudaron a que su carrera se impulsara. En esta famosa franquicia, la actriz se puso en la piel de Katniss Everdeen.

Después de este trabajo, la intérprete tuvo la oportunidad de sumarse a producciones aclamadas por la crítica como fueron American Hustle, Joy, y Silver Linings Playbook. Por esta última película obtuvo un premio Oscar a la mejor actriz por interpretar a Tiffany Maxwell. Actualmente tiene 31 años y tuvo su primer hijo.

Liam Hemsworth

El hermano de Chris Hemsworth saltó a la fama con La última canción, una película romántica que protagonizó con Miley Cyrus; actriz que más tarde se convertiría en su pareja, su esposa y también su ex amor.

Sin embargo, su pico de fama mundial llegó con Los juegos del hambre. En esta saga, el actor se encargó de interpretar a Gale, el mejor amigo de Katniss y quien tiene sentimientos muy profundos hacia ella. Actualmente tiene 32 años y su último trabajo fue en la película "Arkansas".

Josh Hutcherson

Otro de los protagonistas principales de Los juegos del hambre. El actor se puso en la piel de Peeta Mellarck, quien acompaña a Katniss en los juegos realizados por el Capitolio y quien también está enamorado de ella.

Antes de esta franquicia, Josh había protagonizado muchas películas que marcaron la infancia de varias personas. De esta manera, ya estaba acostumbrado al éxito y al mundo de las películas. Actualmente tiene 29 años y la última película en la que actuó fue "Across The River and into the Trees" que se estrenó en 2021.

¿Cuál era tu personaje favorito de Los juegos del hambre?