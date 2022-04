Dile adiós a la suciedad, cómo limpiar paredes blancas de forma exitosa

En casa siempre hay algo para limpiar, esa es una realidad difícil de evitar. Y las paredes no quedan fuera de esto. Con el pasar de los días se acumulan polvo y pequeñas partículas que la ensucian. A la vez, se adhieren a la pintura manchas provocadas por el toque de las manos e incluso dibujos de los más pequeños de la casa. Todo esto hace parecer que son imposibles de quitar y que nuestras paredes no recuperarán la pureza del blanco hasta tanto no volvamos a pintarlas.

Si esto te ha ocurrido, sabrás que es preocupante. Pero lo cierto es que no es así. De hecho, lo mejor es mantener la calma para poder actuar de forma tranquila y eliminar esas manchas de manera definitiva sin dañar la pintura y volviendo a dejar las paredes en excelente estado. Para ello, tendrás que tener en cuenta estos trucos.

Tus paredes quedarán impecables

Fuente: Shutterstock

Lo ideal siempre es comenzar la limpieza quitando todo el polvo de la superficie. Aunque no lo notes, este siempre está ahí y si queremos hacer bien las cosas lo mejor es que lo saques. Para ello puedes usar una aspiradora, un plumero o simplemente un paño atrapa polvo.

Luego, será ocasión de lavar con dedicación las marcas más difíciles. Para ello se pueden utilizar diferentes técnicas. Una de ellas son las esponjas mágicas que se consiguen en los supermercados, que tienen un fuerte poder para limpiar las manchas de las paredes.

Si no las consigues, o si acaso las marcas de tus paredes son de aceite o grasa, lo ideal será aplicar un método casero, efectivo y económico. El mismo consiste en mezclar en un bowl medio litro de agua tibia con unas gotas de jabón líquido o detergente de cocina. Allí debes sumergir y humedecer una esponja suave que pasarás por las zonas a tratar, con movimientos circulares y de arriba hacia abajo. Cuando lo hagas, evita el exceso de agua en la pared. De ser necesario, al limpiar tendrás que repetir el procedimiento.

También podrás colocar el preparado en un pulverizador

Fuente: Shutterstock

Una vez finalizado este proceso de limpieza, solo quedará quitar los restos de jabón y para eso podrás usar un paño de microfibra humedecido en un poco de agua. Con estos simples tips tus paredes volverán a estar impecables.