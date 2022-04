Conoce la lujosa mansión de Emma Roberts, sobrina de Julia Roberts

Emma Roberts, actriz y cantante estadounidense, recientemente ha adquirido una imponente propiedad y hoy te mostramos sus lujos. La actriz se hizo conocida por el rol de Chanel Oberlin en la serie de comedia de terror FOX “Scream Queens”. Luego de ello a celebridad participó en cinco temporadas de la serie antológica de terror de FX “American Horror Story”. Después de hacer su debut cinematográfico como Kristina Jung en la película de crimen “Blow” en 2001, ganó reconocimiento con su papel en la serie de Nickelodeon “Unfabulous”.

En 2005, Emma lanzó su primer álbum de estudio, “Unfabulous and More”. Posteriormente, apareció en numerosas películas, incluyendo “Nancy Drew”, “Wild Child” y “Hotel for Dogs” entre otras. En cuanto a roles más maduros, obtuvo papeles protagónicos en las películas “Lymelife”, “Scream”, “We're the Millers” y “Nerve”. Es así que la actriz tiene una larga carrera de años de esfuerzo por lique no es de sorprender que la sobrina de Julia Roberts posea una lujosa mansión.

Fuente: Instagram Emma Roberts

La nueva propiedad de Emma Roberts se encuentra en Hollywood Hills, California. Esta mansión le costó a la actriz la suma de $3,625,000 de dólares. La residencia fue construida en 1940 y cuenta con una extensión de 2,730 pies cuadrados, tres recámaras y con 3.5 baños.

Imagen: La Opinión

Otro de los lujos de la mansión es el gran vestíbulo, la cocina, el comedor, una sala de estar, un family room, el cuarto de lavado y un gran garaje para cinco vehículos. La bella cocina es semiabierta pero no tan amplia; equipada con alacenas de color blanco y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Imagen: La Opinión

Por su parte, la recámara principal de la mansión de Emma Roberts es bastante amplia, completada por un amplio vestidor y por un baño con tocador doble, con wc, con walk-in shower y con bañera. Hacia el exterior, en su lote de 0.48 acres, goza de terraza, de áreas verdes, de piscina con su respectiva zona de spa, de kiosco, de hoguera, entre otras amenidades.