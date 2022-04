¿Puedes encontrar todas las caras en esta obra de Don Quijote? el 99,9% falla en dar solución a este test visual

En este test visual hay algo que engaña la mente, por lo que vemos algo que no existe o no es real. Puede ser representado por un objeto que causa una falsa impresión visual, por varios objetos o por juegos de colores y formas que confluyen en una ilusión óptica.

¿Tus ojos te juegan bromas?. Es porque tal vez has visto algo que te intrigó tanto que tuviste que frotar los ojos y mirar de nuevo. Lo más probable es que hayas sido engañado por una ilusión óptica.

Las ilusiones ópticas son imágenes o formas que percibimos de manera diferente de lo que realmente son. Es por ello que en este test visual, la ilusión óptica ocurre cuando nuestros ojos envían información a nuestro cerebro que nos engaña para percibir algo que no concuerda con la realidad.

La palabra “ilusión” proviene de la palabra latina illudere, que significa “burlarse”. Algunas veces la ilusión óptica es fisiológica. Esto significa que son causados por algún tipo de medios físicos en los ojos o el cerebro, y que veremos como funciona con este test visual. En esta ocasión, la ilusión se trata de una obra del pintor Octavio Ocampo, en la que se esconden las caras de 9 personas: ¿Te consideras capaz de encontrarlas a todas?

Test Visual - Ilusión Óptica

En el siguiente test visual debes descubrir todos los rostros que existen en él por medio de la ilusión óptica. En este “Don Quijote” deberás encontrar los rostros que lo acompañan, te animas al desafío. Mientras intentas dar con todas las caras, te dejamos una reflexión de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra para que pienses con serenidad la solución a este test: "Por ventura, ¿Es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se emplea en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Yo, iluminado por una estrella, voy por la senda de la caballería andante. Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal ,EL BIEN YA ESTA CERCA".