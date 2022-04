La colombiana Juana Acosta contó cómo fue el asesinato de su padre

La actriz colombiana Juana Acosta se confesó ante la televisión española y relató el que fue, según ella, el hecho más fatídico de su vida, y que la cambió para siempre: el asesinato de su padre. El crimen representó un punto de inflexión en su historia personal, ya que debió aprender a elaborar el dolor, sobreponerse y salir de un estado de profunda depresión, cuando recién tenía 16 años. Algo que su hermano no lo logró y terminó suicidándose.

Ante las cámaras de la RTVE, Juana Acosta habló de sus próximos proyectos, de su actualidad laboral y de su filosofía de vida. En la charla distendida, la colombiana se abrió a contar sus conflictos más personales, y cómo la terapia le permitió gestionar el dolor y la tristeza, para poder convivir con el trauma de la violenta pérdida.

El asesinato de su padre

“Es algo que no te esperas en absoluto y que te marca para toda la vida”, relató Juana Acosta. “Una de mis grandes heridas es lo injusto, hay algo que es demasiado para mí, lo que no es justo me saca de mis casillas”. Y conmovida por lo que expresaba, la actriz dijo que para ella “no hay nada más injusto que un asesinato y más de un padre tan excepcional como era mi padre”, a quien caracterizó como "un ser extraordinario, un hombre tan bello por dentro como por fuera, era un tipazo, guapísimo, hermoso, con un sentido del humor extraordinario, con una generosidad de otro planeta".

El papá de Juana Acosta tenía 51 años cuando lo mataron y 15 años después del terrible suceso el hermano de la actriz se suicidó. El drama por lo tanto acompañó largo tiempo a la familia de la colombiana, quien nunca se había atrevido a hablar sobre el caso públicamente, hasta que luego de un proceso en el que la terapia jugó un rol fundamental finalmente pudo contarlo.

"Saliendo a mis clases de baile sonó el teléfono y cuando lo contesté tenía la terrible noticia de que mi padre había sido asesinado. De alguna manera el trauma se incrustó en la danza, es como si la violencia me hubiera castrado la danza", rememoró al evocar cómo se interrumpió una actividad de la cual gozaba mucho y le daba libertad.

Juana Acosta decidió contar este trágico episodio personal al presentar su próximo espectáculo: 'El perdón' es una obra creada por la propia actriz en el que, a través de la poesía y la danza, narra esta dolorosa historia. "Durante tantos años sin saber lo que había pasado y, de repente, ahora decido ponerme la ropa de danza treinta años después", agregó.

"Uno tiene dos caminos, aceptar, perdonar e ir hacia adelante o quedarse anclado en la ira y la rabia e incluso ir a la muerte. Uno de mis hermanos no pudo perdonar ni hacer ese camino hacia la vida y se terminó suicidando quince años después", concluyó.