Qué edad tenía Kirsten Dunst cuando protagonizó Jumanji

Kirsten Dunst ha tenido una larga y prolífica carrera. Si tienes la edad suficiente, probablemente la recuerdes de "Jumanji", en donde apareció junto con el gran Robin Williams. A partir de ahí, su poder como estrella siguió creciendo. Se convirtió en una "it girl" de Hollywood solo unos años después.

¿Cuántos años tenía Kirsten Dunst en “Jumanji”?

Kirsten Dunst tenía 12 años cuando interpretó al personaje de Judy Shepherd en “Jumanji", una película estadounidense de aventuras y fantasía de 1995 dirigida por Joe Johnston. El rodaje comenzó en octubre de 1994 y terminó en enero de 1995.

Fue elegida como "Judy" , la hermana mayor de Peter Shepherd, interpretado por Bradley Michael Pierce.

“No diré que no estaba enamorado de Kirsten. Ella es solo unos seis meses mayor que yo, pero había hecho más proyectos cinematográficos que yo. Fue agradable tener un amigo de mi edad para orientarme. Me dio consejos sobre cómo mantener la energía para estar listo para filmar la siguiente escena sin ser tan bullicioso que no sea profesional”, dijo Bradley Michael Pierce, quien interpretó a Peter Shepherd, el hermano del personaje de Kirsten Dunst, a The New York Times en noviembre de 2017 sobre su coprotagonista.

En una entrevista con Entertainment Tonight en 2017, Dunst declaró que aprovecharía la oportunidad de involucrarse en una nueva versión de "Jumanji" si se lo pidieran.

“Eso sería divertido”, sonrió cuando le preguntaron si regresaría como una Judy Shepherd adulta. “Definitivamente haría algo en eso si quisieran que lo hiciera”.

“Jumanji” se estrenó el 15 de diciembre de 1995, cuando Dunst ya tenía 13 años.

Scarlett Johansson audicionó para el papel de Judy Shepherd

Kirsten Dunst es una actriz increíblemente conocida y talentosa, y su actuación en “Jumanji” fue la primera señal de la impresionante trayectoria que finalmente tomaría su carrera. Sin embargo, hubo otra actriz que se presentó para ganarse el papel y también logró construir un currículum de actuación inmaculado a lo largo de los años.

Scarlett Johansson, de “Los Vengadores” y “Lost in Translation'', también audicionó para el papel principal de Judy Shepherd, pero las personas a cargo del casting terminaron eligiendo a la joven Dunst.

Ella también tenía un talento increíble a una edad tan temprana, y probablemente habría encajado perfectamente en el papel de Judy. Tal vez si hubiera conseguido el trabajo, podría haber sido Mary Jane en las películas de “Spider-Man” de Sam Raimi, y Kirsten Dunst habría sido la “Viuda Negra”.

¿Te hubiese gustado ver una versión de Jumanji con Scarlett Johansson?