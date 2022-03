Danna Paola rechazó ser Selena Quintanilla para Netflix por esta increíble razón

Danna Paola cantante, actriz, modelo y compositora mexicana es sin dudas una de las artistas latinas del momento por lo que sorprendió a todos sus fans que rechazara el interpretar el papel de Selena Quintanilla. A lo largo de su carrera musical, la cantante ha lanzado cinco álbumes de estudio: “Mi globo azul”, “Océano”, “Chiquita pero picosa”, “Danna Paola” y “K.O”.

Danna Paola también ha realizado distintas giras musicales, entre las que destacan “Tour Ruleta” y “Mala Fama Tour", con las que ha recorrido gran parte de Latinoamérica. En su carrera actoral, Danna hizo su debut en la telenovela infantil “Rayito de luz” en el 2000 y con su primer papel protagónico, en María Belén, en 2001, ganó un premio a "Revelación Infantil del Año". Desde entonces, Danna Paola ha participado en diferentes telenovelas y series de televisión como “Elite” con la cual alcanzó fama internacional. Es debido a ello que entristeció dio al público que la actriz haya decidido no interpretar a Selena Quintanilla para Netflix.

La artista recientemente reveló que pudo haber sido la encargada de dar vida a Selena Quintanilla en la bioserie de Netflix, pero debió rechazar el papel. La razón de ello sería un motivo muy particular el cual reveló en una entrevista con el actor e influencer Juanpa Zurita para el podcast "No hagas lo fácil" de Spotify.

La serie original de Netfix bautizada "Selena: la serie" fue producida por Netflix junto con Campanario Entertainment, junto con la ayuda de la familia de la fallecida artista. Esta es la versión autorizada de la vida de Selena y fue protagonizada por Christian Serrato. Pero, ¿Por qué Danna Paola rechazó tan increíble papel? Paola reveló que había sido seleccionada para el papel de Selena Quintanilla pero tuvo que rechazarlo y dejarlo pasar por falta de tiempo: "Me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo".

Imagen: Espinoff

Además de ello cuando Danna Paola realizó el casting para interpretar a Selena Quintanilla, ella se encontraba en las grabaciones de la segunda temporada de "Élite", y al mismo tiempo quería lanzar nuevos temas, por lo que le era posible. Sobre ello la artista afirmó: “Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínterin hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas".