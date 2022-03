Impresionante, descubre por qué hay personas que recuerdan los sueños más que otras

Una de las mejores cosas que suceden al dormir son los sueños. Ya sea en una corta siesta o en el descanso largo de la noche, solemos soñar con situaciones muy diversas. Sin embargo hay una brecha que divide a los soñadores que recuerdan sus sueños, con los que no. Si te preguntas por qué sucede esta diferencia, aquí te contamos.

Son muchas las personas que, al levantarse, recuerdan con mayor facilidad los sueños que tuvieron, mientras que otras, apenas recuerdan destellos de lo que fue. El sitio MNN afirma que una de cada 250 personas no tiene memoria de lo que ha soñado. Pero, ¿si no lo recuerdas, realmente has soñado?

Según un estudio francés, sí, todo el mundo tiene la capacidad de soñar: “los sueños son una producción universal, pero recordarlos es una variable”. Por esto, hay algunas razones que explican por qué se tiene memoria, o no, del sueño. En primer lugar está el descanso. Mientras más profundo dormimos, más difícil es que recordemos nuestros sueños.

Las personas que más recuerdan lo que sueñan son las que menos descansan. Tienden a permanecer despiertas 30 minutos durante la noche, a diferencia de las personas que usualmente no recuerdan sus sueños y que permanecen despiertas solo 14 minutos, aproximadamente. Aunque no parece una gran diferencia, esos minutos hacen que el cuerpo pueda descansar mucho más y pase de una etapa del sueño a otra.

La fase del sueño de movimientos oculares rápidos (MOR) o mejor conocido como REM por sus siglas en inglés (Rapid Eye Movement), es esencial durante el sueño, y entrar en ella distintas veces durante una noche es esencial para que el cuerpo descanse adecuadamente. Si no las tienes, lo más probable es que tengas sueños ligeros que recuerdes constantemente.

Otra de las razones son las diferencias entre hombres y mujeres. Ellas tienden a recordar los sueños con más frecuencia y tienen memoria de detalles específicos que los hombres no captarían.

Por último, la edad también es un factor a tener en cuenta. Los sueños comienzan a ser recordados en la infancia tardía y durante la adolescencia. Sin embargo, el mejor momento para recordarlos es durante nuestros veintes y después de eso comienza la decadencia. Por ello, estimular nuestra creatividad es esencial para recordar los sueños. Otra opción viable. es escribir lo que soñaste apenas te despiertas, así el recuerdo permanecerá a lo largo del día.