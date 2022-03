Desde el interior de su hogar Oriana Sabtini hija de Catherine Fulop demostró ser digna hija de su madre

Oriana Sabatini es una joven actriz, cantante y modelo argentina conocida por provenir de una familia de celebridades y por ser la novia del futbolista Paulo Dybala. La cantante inició su carrera en el modelaje a sus 13 años para una revista, en un artículo sobre su relación con la madre. Por otro lado su primera actuación en televisión fue en 2011 en la telenovela uruguaya “Porque te quiero así”, en donde realizó una participación especial como Rocío, la novia del protagonista juvenil de la tira.

Recientemente la bella modelo de 25 años compartió una serie de Imágenes en Instagram que sin dudas se han robado toda la atención. En dicha red social Oriana cuenta con 5.6 millones de seguidores. Sin dudas esto se debe a que la cantante ha heredado toda la belleza de su madre, Catherine Fulop.

La carrera de Oriana Sabtini sin dudas despegó a finales de 2012 cuando fue convocada para realizar un casting de la productora Cris Morena, obteniendo un papel en la serie “Aliados”. Allí interpretó el personaje de Azul Medina por el que se llevó el premio "Revelación" en la edición de 2013 de los Kids Choice Awards Argentina. Posteriormente, en 2014, la actriz participó como invitada en el espectáculo “El club del hit” junto a sus compañeras de “Aliados”, Jenny Martínez y Mariel Percossi.? Ese año continuó con el rol de Azul en la segunda temporada de “Aliados”, llevándose el premio como “Actriz Favorita” en la edición de los Kids Choice Awards Argentina 2014.? También debutó en teatro con la obra “Aliados”, el musical.

Años más tarde, en 2017, la hija de Catherine Fulop participó con la reconocida marca “L'Oréal” haciendo una campaña publicitaria y en abril del mismo año comenzó su carrera como solista bajo el nombre de Oriana? con el lanzamiento de su primer sencillo en inglés, “Love me down easy”. Luego la artista participó en la apertura del reconocido programa llamado “ShowMatch” conducido por Marcelo Tinelli, cantando “Love me down easy”.

Imagen: Instagram Oriana Sabatini

Increíblemente Oriana Sabatini también se presentó como artista telonera en el “Dangerous Woman Tour” de Ariana Grande cantando su primer sencillo y dos canciones nuevas. En 2018 la cantante se presentó en el festival Lollapaloza Argentina, compartiendo tarima con la banda estadounidense “Red Hot Chili Peppers”. Las recientes imágenes de Instagram de la hija de Catherine Fulop han robado toda la atención a causa de la cautivante figura de Oriana.