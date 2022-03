Para tener en cuenta, 3 premios saludables para perros

Nuestras mascotas son capaces de entregarnos todo su amor y confianza a cambio de un poco de atención. Son cariñosos y compañeros, pero también necesitan que nosotros, como familia, le demos algunos cuidados fundamentales, como son una buena alimentación, caminatas diarias y una buena educación. Para esto último, existen algunos premios que permiten reforzar su buena conducta.

Los premios o recompensas son de gran utilidad durante la educación de los cachorros. Es que de acuerdo a los especialistas, siempre es recomendable reforzar su buena conducta en lugar de castigar el mal comportamiento. En ese sentido, hablarle de forma suave y darle caricias, son formas de demostrarle a tu mascota que ha hecho bien las cosas. De igual modo, los premios comestibles resultan ser otra forma de reconocer sus méritos.

La fruta también puede usarse como premio pero en cantidades pequeñas

Fuente: Shutterstock

Existen diferentes tipos de premios, como caramelos para perros que se compran en las tiendas de mascotas. Asimismo, también hay otros diferentes, caseros y saludables, que de seguro tienes en casa y para los que no necesitarás una gran inversión.

De todos modos, no debes perder de vista algunos datos importantes. Por ejemplo, que no todos los alimentos son saludables para los perros y algunos de ellos hasta pueden ser tóxicos si los consumen. Sumado a eso, no olvides que se trata de un premio y por lo tanto, se le debe suministrar en bajas cantidades y de forma ocasional.

Zanahorias. Un excelente premio para nuestras mascotas, son las zanahorias. Se trata de un alimento sano y atractivo, gracias a que son crujientes y tienen un delicioso sabor que agradará a tus perros. Cuando se las des, procura pelarlas, limpiarlas y cortarlas en pequeños trozos.

Las zanahorias son un buen snack para perros

Fuente: Shutterstock