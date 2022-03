Nati Jota acaparó todas las miradas en Instagram al borde de la piscina

Si hay alguien que sabe cómo manejarse en Instagram es Nati Jota. La joven influencer no sólo utiliza la red social como divertimento, sino que sabe exprimirle el juego y obtener buenos ingresos monetarios.

"Siempre estoy trabajando con mis redes sociales, haciendo contenido y trabajando con marcas, que hoy en día es una parte importante de mi trabajo, que me da independencia", contó en una entrevista que brindó a Revista Noticias.

"Tenemos nuestro propio medio que son nuestras redes. Eso nos hace no depender de nadie y poder elegir con más libertad qué querés hacer y qué no", señaló.

Acerca del contenido que comparte para sus más de dos millones de seguidores, expresó: "Subo cuándo me pinta y cuando no, no subo. A veces pienso qué hago cuando no estoy con el celular, qué soy cuando no estoy hiperestimulada e hiperconectada. Siento que no sabemos estar solos hoy en día".

Hoy, Nati es una de las jóvenes argentinas que más activa está en la red y cada vez que sube contenido acapara todas las miradas. Ahora, subió una fotografía al borde de la piscina que ningún internauta pasó por alto. Con los ojos achinados, unos preciosos lentes de sol rosados y una leve sonrisa en su rostro posó para la cámara y conquistó corazones.

