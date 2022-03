Shakira asegura que el ser latina le genera duras peleas con Gerard Piqué

Shakira, cantautora, bailarina y actriz recientemente ha revelado laz razones por las cuales discute a diario con su esposo Gerard Piqué. La también embajadora de buena voluntad de UNICEF y empresaria colombiana, es un éxito global que la ha llevado a ser calificada por importantes revistas y medios con el apodo de “Reina del pop latino”. La artista es además considerada un icono mundial de la música latina, ya que desde su debut en los años 90 hasta la actualidad ha tenido una gran repercusión en la escena musical, siendo citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a toda una generación de cantantes.

Es así que con una carrera artística de más de 30 años, Shakira ha vendido más de 80 millones de álbumes y sencillos,lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Por su parte Gerard Piqué es un futbolista español que juega como defensa en el “F. C. Barcelona” de la “Primera División de España”. Fue internacional absoluto con la selección de España entre 2009 y 2018, totalizando 102 partidos y 5 goles, con ella se proclamó campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012.

Desde principios de 2011 Shakira, mantiene una relación sentimental con el futbolista español con quien se lleva 10 años de diferencia de edad. Quizás este sea uno de los motivos de desacuerdos entre la pareja ya que la artista reveló en una reciente entrevista algunas de las cosas por las cuales discuten. No obstante Shakira atribuyó esto a la diferente educación que tiene con Gerard Piqué, ya que ella es latina y él europeo.

Esto al parecer genera que no siempre coincidan en la puntualidad, lo que a veces es motivo de pelea. Es así que Shakira habló detalladamente sobre la forma en que cada uno se relaciona con los horarios en el podcast “Planet Weirdo”. Sobre ello la cantante afirmó: "Mi pobre marido, mi novio, mi papito, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”.

Imagen: Heraldo Usa

Al parecer la vida deportiva de Gerard Piqué también influiría en esto ya que está acostumbrado a horarios y un régimen estricto, a diferencia de ella. "Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. [Pero] las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, relató Shakira. A ello la cantante añadió: "Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo”.