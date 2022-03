Un test para saber si somos activos o perezosos

Los seres humanos nos distinguimos por infinidad de rasgos, pero existe uno de ellos que nos clasifica y etiqueta de un modo contundente: voluntariosos o perezosos. Existe un sencillo cuestionario que circula por las redes que pone a prueba tu fuerza de voluntad. En base a tus respuestas se puede concluir si estás en el bando de los activos, o si militás en el grupo de la pereza.

En definitiva, el motor que nos impulsa hacia determinados estadios de progreso se alimenta de nuestra energía transformadora, de nuestra capacidad activa y reactiva, ante diferentes contextos. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua, y hay otras que no le temen ni al océano. Esta claro que en una sociedad extremadamente exitista, el nivel de progreso de una persona se mide por la billetera, pero aún quedan aquellos que miden el éxito por la fuerza de voluntad para modificar escenarios adversos, por más módicos que sean los resultados.

¿Estàs entre los perezosos o entre los activos?

Preguntas que revelarán tu capacidad transformadora

Si bien ningún test es concluyente sobre nuestras diferentes capacidades, ya sea cognitivas, emocionales o físicas, algunas fórmulas sirven para aproximarnos a la foto que nos refleja y traduce en un determinado momento de nuestras vidas. Pero siempre es bueno saber que una de las condiciones que más bendice al género humano es su capacidad de cambio, y correrse lo más lejos posible de las sentencias culminantes que buscan etiquetarnos, en especial cuando debatimos sobre voluntad o pereza.

Aclarado esto, podemos empezar con el cuestionario que revelará si somos más inquietos o más flojitos.

A: Estás en una reunión con amigos y te prometiste no tomar, ¿lo conseguiste?

1_ Sí; 2_ Bebí un poco de más; 3_ Me emborraché

B: Sonó el despertador y afuera llueve, ¿cuál es tu reacción?

1_ Me levanto de inmediato 2_ Duermo 5 minutos más y llego tarde 3 Lo apago y me quedo durmiendo

C: En una discusión, ¿cuándo ponés final al entredicho?

1_ Cuando gano 2_ Cuando logro un acuerdo 3_Cuando pierdo

D: ¿Quién fue el responsable de los mejores momentos de tu vida?

1_Vos mismo 2_ Tu familia o pareja 3_El destino

E: ¿Practicás algún deporte?

1_Sí 2_ Lo intento pero abandono rápido 3_Me gana el cansancio

F_ La relación con tu pareja/amistades va mal, ¿Qué decisión tomás?

1_ Rompo ese vínculo 2_Trato de alcanzar una tregua 3_Aguantás lo que sea para evitar la ruptura

G_ La balanza te muestra unos kilos de más, ¿Qué medida adoptás?

1_ Hago dieta 2_Me resigno al sobrepeso 3_ Rompés la balanza Es conveniente ser lo suficientemente activo para lograr cambios

Si en tus respuestas abundan las opciones número 1 significa que tenes una voluntad de hierro. Una personalidad marcada por una fuerte determinación. Si en cambio abunda la opción 2 en tus contestaciones sos una persona con autodisciplina flexible, de vez en cuando te das algún permiso para vos, ya sea en la comida, en tu descanso, o en tu economía, no calificás de perezoso, pero no sos del todo riguroso como los que adhieren a la respuesta 1. Para quienes se identifican con la respuesta 3 el diagnóstico es claro. Huyen de las responsabilidades y se dejan llevar por el momento y la pereza. No está mal como filosofía de vida, pero es necesario que pautes algunos límites en tu vida para que no todo sea jarana. Alguna disciplina es necesaria para balancear el ritmo de vida.