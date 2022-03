En las últimas horas, Sol Pérez quedó en el centro de todas las miradas por los dichos de Valeria Archimó. La bailarina recordó su separación con Guillermo Marín y no disimuló las sospechas que tiene de que su ex pareja la engañó con la joven conductora de Canal 26.

"Fue una crónica de una muerte anunciada. Nos empezamos a llevar mal. Trabajábamos juntos, estábamos todo el día juntos... Entre el laburo, las cosas, empezamos a chocar, a llevar los problemas del trabajo a casa", contó Archimó en una entrevista.

Y sobre la infidelidad, señaló: "Muchas veces no molesta el cuerno, sino la torpeza con que te hacen el cuerno". Acto seguido, se refirió al caso en concreto. "No sé si me engañó con Sol Pérez. Pero cuando salió el rumor, lo dudé. Y me lastimó. Nosotros ya estábamos mal, pero tal vez lastima a la lealtad porque estábamos trabajando todos juntos", reconoció.

Al respecto, la ex chica del clima no ha dicho nada. Lo que si hizo fue compartir una serie de fotografías en Instagram que desató una lluvia de elogios. "Amo las noches del 26", redactó junto a las instantáneas en las que se la ve con un precioso y ceñido vestido blanco.

Sol Pérez desató una lluvia de elogios con estas fotografías

"Diosa", "Lo bomba que sos, por favor", "Qué mujer", "Estupenda", "Siempre tan bonita usted", "Bellísima", "Precioso el cambio, bombón", "Re linda", "Sos divina", "Te queda muy lindo el pelo oscuro" y "¿De qué galaxia venís?", son algunos de los tantos mensajes que Pérez recibió de sus admiradores.

Noticias Relacionadas Sol Pérez se fotografió tomando mate y cautivó frente a la cámara