Cómo es tu personalidad, según el uso de whatsapp

El whatsapp sigue reinando entre los sistemas de mensajería digital, pese a los competidores que le surgieron en los últimos tiempos. Tanto se ha popularizado su uso, que ya hay quienes sostienen que puede leerse la personalidad de quien nos chatea de acuerdo a la forma en que nos escribe, las abreviaturas, los emojis, la obsesión por la ortografía, el uso de mayúsculas, la brevedad o extensión de los textos. Es como si hubiese surgido toda una antropología de los mensajes.

Están quienes detestan los grupos de whatsapp, quienes los incentivan, quienes se escapan al momento de haber sido incluidos, quienes bloquean, quienes silencian, quienes son enigmáticos desde su foto de perfil, quienes le muestran su imagen a todos, o quienes se la exhiben solo a sus contactos, quienes quitan la notificación de lectura, en fin. El sistema de mensajería dispone de numerosas funcionalidades para las diferentes preferencias de los mensajeros. Pero, además de todas estas características, existe una forma de poder leer a la otra persona más allá de lo que escribe y así decodificar su personalidad.

Nuestra forma de chatear revela la personalidad que tenemos

Monosilábicos, expresivos, correctores, emojistas: cómo somos según whatsapp

Hay distintas tipologías que circulan en la red para definir a los distintos usuarios de whatsapp.

Podemos empezar por los que se explayan y no abrevian. Ya detectamos sus intenciones de prosa profunda, cuando vemos que en su perfil aparece: escribiendo... y ¡no deja de escribir!. Puede que seas una persona que exige que los demás le dediquen tiempo y a la que le gusta exhibirse y llamar la atención. Y qué mejor para ti que empezar a mostrarte con tus palabras y tu secuencia narrativa que empalaga, más que cautiva.

También puede que seas de los que escriben una frase dividida en varias oraciones. O sea en vez de escribir todo de una en un solo párrafo para el whatsapp, lo secuencias en varias oraciones. Este comportamiento revela a alguien que necesita dejar en claro lo que piensa, pero que en el fondo revela cierta inseguridad. Precisa de varios llamados de atención hacia el otro, para confirmarse a sí mismo que lo leerá. En el fondo es un gran dependiente.

Sí para responder a los mensajes que te enviaron, los copias y reenviás con tu respuesta significa que eres puntilloso y no te gusta dejar cabos sueltos.

¿Sos solo de los que manda audios?. Te da pereza escribir un texto, o preferís hablar para escucharte tu voz y luego volver a escuchar el audio que mandaste. Esto significa una sola cosa: sos un gran cómodo, que piensa solo en ti y al otro que la sude, largo y tendido.

Si mandas textos largos solo buscás llamar la atención

Tiras solo emojis: no cabe duda de que estos iconos son necesarios muchas veces para matizar el tono de lo que estamos redactando, o simplemente mostrar que algo nos ha hecho gracia o nos entristece. Pero si te centras exclusivamente en el teclado de emojis es que para ti una imagen vale más que tres palabras y la vida es un chiste.

Si cambiás a cada rato tu foto de whatsapp sos un inconstante, un volátil que está pendiente de la mirada del otro. O sea necesitás confirmarte a vos según lo que piensa el otro. No buscás cautivar sino que el otro te mande señales que te cautiven a vos. También es posible que no estés del todo satisfecho con tu aspecto y ninguna foto te parezca digna de enseñar. Ahora, si llevás la misma foto desde hace años sos un presumido conservador enamorado de ti mismo, o alguien a quien el paso del tiempo deterioró y prefiere no confirmarlo.

Si en tu leyenda de perfil dejaste el mensaje original de whatsapp, ese que reza “Hey there! I'm using WhatsApp” preferís el perfil bajo y pasar desapercibido, sin hacer mucho ruido. ¿En qué perfil te identificas?