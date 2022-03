Sin Pasión de Gavilanes, cómo fue la dura pelea por el rating entre Telemundo y Univisión

Una nueva batalla por el rating enfrentó a Telemundo y Univisión esta semana. Sin embargo, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace semanas, quienes se disputaron por los números no fueron Pasión de Gavilanes 2 y Madre. ¿El motivo? El pasado martes 1 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su primer discurso sobre el Estado de la Nación, en medio de la fuerte división en el Congreso y la crisis en Ucrania.

Así es que tanto la empresa de Grupo Televisa como la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal dejaron de lado sus telenovelas para darle lugar a programas informativos. Según los datos obtenidos de Final Nielsen Overnight Ratings en base a una audiencia de personas de más de 2 años, quien lideró el rating fue Univisión alcanzando a 1.300.000 televidentes. Por su parte, Telemundo llegó a 1.000.000 de espectadores.

Lo cierto es que los sorpresivos números que la producción colombiana creada por Julio Jiménez está dando no son del total agrado para el canal estadounidense y emisión tras emisión crece la preocupación. Con el estreno de la ansiada secuela de la familia Reyes-Elizondo, la señal esperaba revertir la situación que venía viviendo al no lograr imponerse con los números de manera continuada. Pero, para su tristeza, el público no acompaña.

Madre

Los televidentes suelen optar por la producción turca que emite Univisión. La serie está protagonizada por la pequeña y simpática Beren Gökyildiz y gira entorno a una joven maestra que descubre de que una de sus estudiantes esconde que es víctima de abuso físico y emocional en su casa.

En España, los bajos números que alcanzó Pasión de Gavilanes 2 desde su estreno, hace menos de un mes, hicieron que Telecinco realizara modificaciones en su horario de emisión. ¿Qué pasará en Estados Unidos con el culebrón que fue un éxito en Canal Caracol casi dos décadas atrás?