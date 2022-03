Por qué la película de Los Simpson nunca tuvo una secuela

Esperanzas, rumores y luego noticias reales de una película basada en el clásico de televisión de Los Simpson flotaron durante años antes de que se estrenara la película de en 2007. La espera valió la pena. Una divertida aventura animada con una gran historia digna de la pantalla grande, la película recaudó más de 500 millones de dólares en la taquilla mundial.

Han pasado 15 años desde que los residentes de Springfield de cuatro dedos favoritos de todos demostraron que podían dar el salto desde la televisión, entonces, ¿Cómo es que aún no han hecho la segunda parte de la película de Los Simpson?

Los escritores solo quieren hacerla si tienen una buena idea

Los escritores y productores del programa no quieren intentar otro proyecto de pantalla grande solo por hacerlo. Es un proyecto tan monumental, con millones de dólares en juego y millones de fanáticos con estándares exigentes, que solo harán otra película de Los Simpson si tienen una idea realmente buena, una que realmente valga la pena tratarla durante 90 minutos, como mínimo.

Durante una conferencia de Los Simpson en la Comic-Con de San Diego de 2016, el escritor y productor Al Jean abordó la posibilidad de hacer otra película. "Hablamos de eso, pero si lo hacemos, solo queremos hacerlo si va a ser realmente bueno", dijo Jean. "Nunca lo haríamos solo para cobrar, así que si sale, es porque creemos en ello".

Tuvieron una buena idea para la secuela y la reutilizaron para la televisión

En un momento, los escritores realmente pensaron que tenían una gran idea para la próxima película de Los Simpson. En un episodio concebido inicialmente como el final de la temporada 24, Kang y Kodos, los gigantescos extraterrestres de voz retumbante que han aparecido en numerosos especiales de Halloween de "Treehouse of Horror", secuestran a la familia Simpson de "Dizzneeland" y los llevan a su lejano hogar, planta de Rigel 7, donde casi se comen a Homero.

Al Jean, quien coescribió el episodio con David Mirkin, decidió hablar con el productor ejecutivo de Los Simpson, James L. Brooks, que la trama era tan ambiciosa que deberían usarla para la segunda película de los personajes amarillos. "Pero entonces", dijo Jean, "estábamos preocupados de que la gente pudiera pensar que no era una idea original", porque la trama se aleja mucho de los escenarios generalmente realistas de Los Simpson. El guión volvió a la pila de episodios y se emitió como "El hombre que vino a ser la cena", en 2015.

Tienen demasiadas ideas

Quizás el verdadero problema no es que los escritores de Los Simpson no tengan una buena idea para una secuela... es que no pueden elegir solo una. Por ejemplo, antes de decidir la trama de la primera película, los escritores plantearon varios conceptos que bien podían ser el argumento principal de una película.

El episodio de la cuarta temporada "Kamp Krusty", en el que Bart y Lisa asisten a un campamento de verano aterrador y decrépito que se convierte en una pesadilla, fue casi una película. Matt Groening quería hacer una parodia de Fantasía llamada Simptasia, que consistía en secuencias animadas cortas con música.

Matt Groening no tiene la idea de hacer otra película

Cualquier película de Los Simpson debe obtener la aprobación del creador y productor ejecutivo de Los Simpson, Matt Groening. Incluso 30 años después de que sus personajes debutaran en The Tracey Ullman Show, todavía está muy involucrado en todas y cada una de las decisiones importantes que afectan a su preciada creación. Y en lo que respecta a una secuela, no tiene prisa.

En una entrevista de 2009, Groening dijo que la primera película fue una experiencia que lo dejó "frustrado", en parte porque él y otros miembros del equipo creativo "pensaron que tomaría dos años" producirla "pero terminaron tomándose cuatro". Mientras hablaba en la Facultad de Derecho de UCLA en 2013, Groening dijo que la primera película "nos mató", y agregó que la película "robó animadores del programa y agotó los recursos". En el mismo discurso, el productor y director de Los Simpson, David Silverman, estimó que otra película se podría plantear en "otros 10, 15 años".

¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver una nueva película de Los Simpson?